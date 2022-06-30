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Связано ли усиление блокпостов в Киеве с угрозой из Беларуси: что говорят в Нацгвардии

Фото: в Киеве усилили блокпосты (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Сейчас среди жителей Киева активно распространяется мнение об усилении службы на блокпостах в Киеве из-за угрозы со стороны белорусских диверсантов. Однако эта угроза существует давно и никуда не исчезала.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-офицер Нацгвардии Украины Владимир Черняк.

"В настоящее время существует угроза деятельности диверсионно-разведывательных групп, однако она никуда не исчезала и бдительность со стороны гвардейцев никогда не уменьшалась, ведь не секрет, что столица это важнейший стратегический центр принятия решений", - пояснил он.

По словам Черняка, столичные блокпосты прошли через длительную процедуру оптимизации, в частности было уменьшено их количество в городе и увеличено на въездах и выездах. Это, как пояснил представитель Нацгвардии, позволяет полностью контролировать ситуацию в Киеве в сочетании с комендантским часом.

Напомним, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявлял о росте вероятности нападения войск Беларуси на Украину.

Однако, по последним данным Генштаба, вблизи украинской границы не было замечено ударных группировок белорусской армии, которые нужны для наступления.

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