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Связано с Россией: посол Германии назвала преграду для вступления Украины в НАТО

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 14:19
Связано с Россией: посол Германии назвала преграду для вступления Украины в НАТО Фото: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (facebook.com/ukinukraine)
Автор: Анастасия Рокитна

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала препятствие вступлению Украины в НАТО. Это военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Фельдгузен для "ТСН".

По ее словам, НАТО - это 30 стран-членов, а получить консенсус - это непросто.

"Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом - есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО принимать новые страны, где есть такие конфликты", - заявила она.

На уточняющий вопрос, является ли преградой военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма для вступления Украины в НАТО, она ответила: "Да".

Напомним, у Путина сделали заявление о стремлении Украины вступить в НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с Байденом сроки вступления Украины в НАТО.

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