Связано с Россией: посол Германии назвала преграду для вступления Украины в НАТО
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала препятствие вступлению Украины в НАТО. Это военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Фельдгузен для "ТСН".
По ее словам, НАТО - это 30 стран-членов, а получить консенсус - это непросто.
"Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом - есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО принимать новые страны, где есть такие конфликты", - заявила она.
На уточняющий вопрос, является ли преградой военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма для вступления Украины в НАТО, она ответила: "Да".
Напомним, у Путина сделали заявление о стремлении Украины вступить в НАТО.
Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с Байденом сроки вступления Украины в НАТО.