Пов'язано з Росією: посол Німеччини назвала перепону для вступу України до НАТО

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала перепону вступу України до НАТО. Це військовий конфлікт на Донбасі та тимчасова окупація Росією Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю Фельдгузен для " ТСН ".

За її словами, НАТО - це 30 країн-членів, а отримати консенсус - це непросто.

"Україна це знає. Ви дуже активно працювали, щоб переконати окремі країни. Але факт залишається фактом - є військовий конфлікт в Україні. Це завжди складно для НАТО приймати нові країни, де є такі конфлікти", - заявила вона.

На уточнююче питання, чи є перепоною військовий конфлікт на Донбасі та тимчасова окупація Росією Криму для вступу України до НАТО, вона відповіла: "Так".