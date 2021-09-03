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Пов'язано з Росією: посол Німеччини назвала перепону для вступу України до НАТО

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 14:19
Пов'язано з Росією: посол Німеччини назвала перепону для вступу України до НАТО Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (facebook.com/ukinukraine)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала перепону вступу України до НАТО. Це військовий конфлікт на Донбасі та тимчасова окупація Росією Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Фельдгузен для "ТСН".

За її словами, НАТО - це 30 країн-членів, а отримати консенсус - це непросто.

"Україна це знає. Ви дуже активно працювали, щоб переконати окремі країни. Але факт залишається фактом - є військовий конфлікт в Україні. Це завжди складно для НАТО приймати нові країни, де є такі конфлікти", - заявила вона.

На уточнююче питання, чи є перепоною військовий конфлікт на Донбасі та тимчасова окупація Росією Криму для вступу України до НАТО, вона відповіла: "Так".

Нагадаємо, у Путіна зробили заяву про прагнення України вступити в НАТО.

Раніше повідомлялось, що Зеленський обговорив з Байденом терміни вступу України до НАТО.

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