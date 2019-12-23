Помощники Джулиани предлагали увеличить поставки газа из США в Украину, - AP

Фото (слева направо): Руди Джулиани и Лев Парнас (hvylya.net)

Они провели две встречи с представителями "Нафтогаза"

Связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман предлагали увеличить поставки газа из США в Украину. Об этом говорится в материале агентства Associated Press, которое ссылается на Фаворова и собственные источники.

Как сообщается, Фруман и Парнас в личных беседах с Фаворовым неоднократно говорили о возможности увеличения поставок американского газа в Украину. Они предлагали содействие в наращивании поставок газа в Польшу для регазификации и перекачки по трубопроводу в Украину. Но по их словам, для этого нужно было добиться отставки посла США в Киеве Мари Йованович и главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого она защищала.

Фаворов не отнесся к словам Фрумана и Парнаса серьезно и отказался занимать должность главы "Нафтогаза". Но впоследствии Йованович отстранили от должности, как говорили ему американские предприниматели.

"Парень в марте заявляет, что снимет Йованович, и ее отстраняют в мае. Это определенно обращает на себя внимание", - сказал Фаворов, говоря о Джулиани.

В мае 2019 года Йованович покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности.

Джулиани, в свою очередь, отрицал какое-либо отношение к планам Парнаса и Фрумана в области поставок американского газа в Украину.

"Я не причастен к сделке. Ни как партнер, ни как консультант", - заявил адвокат Трампа.

По данным источников AP, директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" провел с двумя бизнесменами, которые подчеркивали свое знакомство с адвокатом Трампа, две встречи в Вашингтоне 30 апреля. В первой из них стороны обсуждали в основном вопросы обеспечения Украины энергоносителями и содержание встреч с официальными лицами в Вашингтоне.

Во второй встрече, прошедшей в столичном отеле Трампа, участвовали Фаворов, Коболев, Джефф Миллер и Томми Хикс-младший. Миллер был советником Рика Перри, который с марта 2017 года по декабрь текущего года был министром энергетики США, а Хикс является одним из председателей Национального комитета Республиканской партии США и входит в число приятелей сына американского президента Дональда Трампа - младшего. По данным AP, Миллер занимается лоббированием интересов нефтегазовых компаний, а Хикс специализируется на инвестициях в подобные частные предприятия.

По данным источников агентства, на второй встрече стороны перешли к обсуждению таких практических вопросов, как объемы и цены будущих поставок американского газа в Украину. Представители "Нафтогаза" обратили внимание собеседников на то, что для прокачки регазифицированного сжиженного газа в предложенных объемах придется увеличивать мощность имеющихся трубопроводов. Парнас и Фруман обещали урегулировать эту проблему через члена руководства компании - оператора газопровода между Польшей и Украиной. Название компании и имя ее руководителя не приводятся.

В октябре Парнас и Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Как писало РБК-Украина, Фаворов ранее заявлял, что Парнас и Фруман хотели сделать его "своим человеком". В марте текущего года предлагали организовать его назначение на должность главы "Нафтогаза".