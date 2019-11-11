Связанные одной целью: как "Слуга народа" строит партию и готовится к выборам

Александр Корниенко возглавил партию "Слуга народа" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Новым главой "Слуги народа" стал Александр Корниенко. Он должен подготовить политсилу Владимира Зеленского к местным выборам. Как проходит реорганизация партии власти – в материале РБК-Украина.

Партия "Слуга народа" победила на выборах в Верховную раду, в первую очередь, благодаря личному бренду Владимира Зеленского. Но еще тогда в команде президента сетовали, что найти достойных кандидатов на все округа оказалось нелегким делом.

Партийные ячейки на местах сформировали из региональных "Зе!Команд", которые выполняли функции штабов на президентских и парламентских выборах. Фактически сейчас политсила представлена на уровне областей, но этого недостаточно, чтобы основательно подготовиться к местным выборам.

В воскресенье, 10 ноября, "Слуга народа" провела внеочередной съезд. Ключевые вопросы на повестке дня: смена главы партии и участие в ближайших выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО).

И хотя съезд ожидаемо не принес никаких сенсаций, новоизбранный глава партии Александр Корниенко несколько неожиданно заявил о планах изменить идеологию партии, поскольку, по его словам, либеральные идеи поддерживаются не всеми депутатами. "Нужно искать какой-то компромисс между либеральными и социалистическими идеями", - пояснил он.

Этим компромиссом, конечно, может стать попытка взять лучшее от капитализма и социализма. Но балансировать между этими экономическими системами партии власти будет крайне трудно, опять-таки из-за того, что часть "слуг" не разделяет взгляды либеральной экономики.

К слову, еще в мае в интервью РБК-Украина олигарх Игорь Коломойский говорил о том, что партии президента Зеленского нужно быть или левой, или левоцентристской. "Если мы говорим о том, что нам надо сделать, то это борьба с бедностью и мир. А при бедности – это снижение тарифов", – рассуждал Коломойский.

Главный по партии

На собрание в КВЦ "Парковый" прибыли несколько сотен участников, среди которых народные депутаты и члены "Зе!Команды" из регионов. На съезде присутствовали 52 делегата – по два от каждой областной партячейки.

"У нас зарегистрированы организации во всех областях. В том числе в Автономной республике Крым и Севастополе, которые по закону зарегистрированы в Херсонской области", – рассказал РБК-Украина народный депутат Александр Качура.

Изначально планировалось, что съезд "Слуги народа" посетит президент Владимир Зеленский и кто-то из представителей его Офиса. Однако по расслабленной атмосфере и отсутствию усиленной охраны ближе к полудню стало ясно, что именитые гости не приедут.

Съезд носил технический характер. Спикер Рады Дмитрий Разумков оставил кресло главы партии. Его место занял первый замглавы фракции Александр Корниенко. Эту замену в партии анонсировали еще в конце лета.

Перед формальным голосованием Корниенко провел короткую презентацию планов по перестройке "Слуги народа". Он отметил, что партия должна привести на политическую арену новых лидеров по принципу социального лифта.

"Чтобы этот лифт работал, партия должна быть секси, как говорит наш коллега Миша Федоров, для кандидатов, и должна возбуждать их", – добавил Корниенко.

Он уточнил, что скандалы во фракции монобольшинства могут отпугнуть потенциальных партийцев. Всего в ряды "Слуги народа" планируют набрать около 300 тысяч человек.

Во время презентации в зал зашел Александр Дубинский и начал записывать видеоблог в обнимку с Николаем Тищенко. Раздав комментарии журналистам, нардеп проследовал в первый ряд и сел напротив трибуны.

Но на этот раз обошлось без публичных перепалок. Дубинский поддержал кандидатуру Корниенко. Мажоритарщики, недовольные генеральной линией фракции "Слуги народа", тоже ярко себя не проявили.

Некоторые из них уже обзавелись телеграмм-каналами, кто – публичными, кто – анонимными. Там они преимущественно пишут о внутренних конфликтах в "Слуге народа", не жалея критики в адрес ее руководства.

Примерно неделю назад Антон Поляков, избранный по 206 округу в Черниговской области, заявил, что мажоритарщиков якобы не пригласили на партийный съезд. В самой "Слуге народа" это опровергли, сказав, что позвали всю фракцию в полном составе.

Общее приглашение на съезд было опубликовано во фракционном чате, где есть все депутаты, объяснил РБК-Украина глава фракции Давид Арахамия. Только членов партии пригласили в качестве делегатов, а тех, кто не вступил в партию, хоть и баллотировался от нее в Раду – как гостей.

"У нас всегда есть люди, имеющие глубокие протестные настроения относительно любого процесса. Эту историю подняли еще до того, как приглашения поступили всем. На то время еще даже не было известно точное время проведения съезда, а потому организаторы даже не имели возможности отправить приглашения", – прокомментировал Арахамия.

Поднятый скандал другие собеседники в руководстве фракции расценивают как "провокацию", считая, что таким образом Поляков решил пропиарить себя. Несколькими неделями ранее он инициировал сбор подписей за отставку генпрокурора Руслана Рабошапки.

По информации РБК-Украина, недавно на совещании в Офисе президента поднимался вопрос "непослушных" депутатов и неформальных групп во фракции. Однако санкции к ним до конца года решили не применять.

Все на выборы

Второе решение, принятое съездом – участие в следующий выборах в ОТО, которые пройдут 22 и 29 декабря. В "Слуге народа" заявили, что собираются выдвинуть 1700 кандидатов в советы и 90 кандидатов на глав общин.

"Отбор будет проходить через сайт "Лифт". Также у нас есть представители команды, работавшие в штабах на президентских и парламентских выборах. Они уже знают местность и могут стать кандидатами", – объяснил Качура.

Помогать в работе штабов, созданных для выборов в ОТО, будут мажоритарщики, сказал РБК-Украина Арахамия.

"Это их округа. За избирательную кампанию они уже больше познакомились с проблематикой этих округов. Поэтому я считаю, что такая комбинация – локальный избирательный штаб плюс мажоритарщик – эффективна", – отметил он.

Многие из мажоритарщиков сами проявляют инициативу о подготовке партии к выборам в территориальные общины, добавил еще один собеседник в руководстве политсилы Зеленского.

"Они сами подходят и говорят, что хотят и готовы этим заниматься", – рассказал собеседник.

Источники издания в "Слуге народа" уточнили, что ставку будут делать прежде всего на мажоритарщиков, имеющих доверие партии. В последнее время среди депутатов, избранных в округах, просматриваются центробежные процессы.

Кроме того, поиском кандидатов на выборы в ОТО будут заниматься депутаты-списочники, закрепленные за конкретными регионами.

В общем же, члены президентской команды учли урок последних выборов, когда под "зеленым знаменем" в Раду зашли не всегда полезные партии люди. Потому к местным выборам решили готовиться загодя.

К примеру, Александр Корниенко анонсировал создание школы мэров и общин. Там, вероятно, и будут готовить кандидатов от "Слуги народа". Действующие народные депутаты пройдут еще один обучающий курс, условный "Трускавец-2".

Вопрос местных выборов по всей стране пока остается открытым. Он напрямую связан с завершением реформы децентрализации. Очередные местные выборы по действующему законодательству должны пройти в октябре следующего года.

Но если парламенту удастся принять необходимые изменения в законы и Конституцию в части децентрализации до середины лета 2020 года, то выборы пройдут раньше осени. На Банковой надеются, что это может произойти уже следующей весной.

Правящая команда еще в начале осени рассчитывала на быстрый успех в мирных переговорах по Донбассу. Тогда министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что "идеально было бы провести местные выборы одновременно по всей стране", включая оккупированные территории.

Ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что там проводились электоральные замеры. В разговоре с РБК-Украина он уточнил, что их результаты не будут объявлены, чтобы "не навредить процессу".

Собеседник издания в команде Зеленского объяснил, что подготовка к выборам в ОРДЛО активно пока не обсуждается. Прежде всего, на Банковой ждут встречи "нормандской четверки", где первым вопросом будет возвращение пленных.

"Никто этим (выборами в ОРДЛО, – ред.) еще не занимается. Несколько человек, моих знакомых, сказали, что они сейчас уже готовы выходить и заниматься. Я им сказал: "сидите, иначе вы можете оказаться совсем не в приятном месте". Но люди есть", – рассказал Сивохо.

Вдобавок к описанным проблемам руководству "Слуги народа" еще нужно удостовериться, что монобольшинство в Раде будет стабильно показывать результат. Источники РБК-Украина на Банковой уже намекнули, что если парламент перестанет принимать нужные законы, то Верховная рада пойдет на перевыборы.