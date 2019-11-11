Пов'язані однією метою: як "Слуга народу" будує партію і готується до виборів

Олександр Корнієнко очолив партію "Слуга народу" (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Новим главою "Слуги народу" став Олександр Корнієнко. Він повинен підготувати політсилу Володимира Зеленського до місцевих виборів. Як проходить реорганізація партії влади – в матеріалі РБК-Україна.

"Слуга народу" здобула перемогу на виборах Верховної ради насамперед завдяки особистому бренду Володимира Зеленського. Але ще тоді в команді президента нарікали, що знайти гідних кандидатів на всі округи виявилося нелегкою справою.

Партійні осередки на місцях формуються з регіональних "Зе!Команд", які виконували функції штабів на президентських і парламентських виборах. Фактично зараз політсила представлена на рівні областей, але цього недостатньо, щоби фундаментально підготуватися до місцевих виборів.

У неділю, 10 листопада, "Слуга народу" провела позачерговий з'їзд. Ключові питання на порядку денному: зміна глави партії та участь у найближчих виборах до об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

І хоча з'їзд очікувано не приніс ніяких сенсацій, новообраний голова партії Олександр Корнієнко дещо несподівано заявив про плани змінити ідеологію партії, оскільки, за його словами, ліберальні ідеї підтримуються не всіма депутатами. "Потрібно шукати якийсь компроміс між ліберальними і соціалістичними ідеями", - пояснив він.

Цим компромісом, звичайно, може стати спроба взяти найкраще від капіталізму і соціалізму. Але балансувати між цими економічними системами партії влади буде вкрай важко, знову-таки через те, що частина "слуг" не поділяє погляди ліберальної економіки.

До слова, ще у травні в інтерв'ю РБК-Україна олігарх Ігор Коломойський говорив про те, що партії президента Зеленського потрібно бути або лівою, або лівоцентристською. "Якщо ми говоримо про те, що нам треба зробити, то це боротьба з бідністю і світ. А при бідності - це зниження тарифів", - казав Коломойський.

Головний по партії

На збори у КВЦ "Парковий" прибули кілька сотень учасників, серед яких народні депутати і члени "Зе!Команди" з регіонів. На з'їзді були присутні 52 делегати – по два від кожного обласного партосередку.

"У нас зареєстровані організації в усіх областях. У тому числі в Автономній республіці Крим та Севастополі, які за законом зареєстровані в Херсонській області", – розповів РБК-Україна народний депутат Олександр Качура.

Спочатку планувалося, що з'їзд "Слуги народу" відвідає президент Володимир Зеленський і хтось із представників його Офісу. Однак за невимушеною атмосферою і відсутністю посиленої охорони ближче до обіду стало ясно, що імениті гості не приїдуть.

З'їзд носив технічний характер. Спікер Ради Дмитро Разумков залишив крісло голови партії. Його місце зайняв перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко. Цю заміну в партії анонсували ще наприкінці літа.

Перед формальним голосуванням Корнієнко провів коротку презентацію планів з перебудови "Слуги народу". Він зазначив, що партія повинна привести на політичну арену нових лідерів за принципом соціального ліфта.

"Щоби цей ліфт працював, партія повинна бути сексі, як каже наш колега Михайло Федоров, для кандидатів і повинна збуджувати їх", – додав Корнієнко.

Він уточнив, що скандали у фракції монобільшості можуть відлякати потенційних партійців. Усього до лав "Слуги народу" планують набрати близько 300 тисяч людей.

Під час презентації в зал зайшов Олександр Дубінський і почав записувати відеоблог в обнімку з Миколою Тищенком. Роздавши коментарі журналістам, нардеп пройшов у перший ряд і сів навпроти трибуни.

Але на цей раз обійшлося без публічних суперечок. Дубінський підтримав кандидатуру Корнієнко. Мажоритарники, незадоволені генеральною лінією фракції "Слуги народу", теж яскраво себе не проявили.

Деякі з них уже обзавелися телеграм каналами, хто – публічними, хто – анонімними. Там вони переважно пишуть про внутрішні конфлікти в "Слуги народу", не шкодуючи критики в адресу її керівництва.

Приблизно тиждень тому Антон Поляков, обраний за 206 округом у Чернігівській області, заявив, що мажоритарників нібито не запросили на партійний з'їзд. У самій "Слузі народу" це спростували, сказавши, що покликали всю фракцію в повному складі.

Загальне запрошення на з'їзд було опубліковано у фракційному чаті, де є всі депутати, пояснив РБК-Україна голова фракції Давид Арахамія. Тільки членів партії запросили як делегатів, а тих, хто не вступив у партію, хоч і балотувався від неї в Раду – як гостей.

"У нас завжди є люди, які мають глибокі протестні настрої щодо будь-якого процесу. Цю історію підняли ще до того, як надійшли запрошення всім. На той час ще навіть не було відомо точний час проведення з'їзду, а тому організатори навіть не мали можливості надіслати запрошення", – прокоментував Арахамія.

Піднятий скандал інші співрозмовники в керівництві фракції розцінюють як "провокацію", вважаючи, що у такий спосіб Поляков вирішив пропіарити себе. Кількома тижнями раніше він ініціював збір підписів за відставку генпрокурора Руслана Рабошапки.

За інформацією РБК-Україна, нещодавно на нараді в Офісі президента піднімалося питання "неслухняних" депутатів і неформальних груп у фракції. Однак санкції до них до кінця року вирішили не застосовувати.

Усі на вибори

Друге рішення, прийняте з'їздом – участь у наступних виборах в ОТГ, які пройдуть 22 і 29 грудня. У "Слузі народу" заявили, що збираються висунути 1700 кандидатів у ради та 90 кандидатів на голів громад.

"Відбір буде проходити через сайт "Ліфт". Також у нас є представники команди, які працювали в штабах на президентських і парламентських виборах. Вони вже знають місцевість і можуть стати кандидатами", – пояснив Качура.

Допомагати в роботі штабів, створених для виборів в ОТГ, будуть мажоритарники, сказав РБК-Україна Арахамія.

"Це їхні округи. За виборчу кампанію вони вже більше познайомилися з проблематикою цих округів. Тому я вважаю, що така комбінація – локальний виборчий штаб плюс мажоритарник – ефективна", – зазначив він.

Багато мажоритарників самі проявляють ініціативу щодо підготовки партії до виборів в територіальні громади, додав ще один співрозмовник в керівництві політсили Зеленського.

"Вони самі підходять і кажуть, що хочуть і готові цим займатися", – розповів співрозмовник.

Джерела видання в "Слузі народу" уточнили, що ставку будуть робити передусім на мажоритарників, які мають довіру партії. Останнім часом серед депутатів, обраних в округах, проглядаються відцентрові процеси.

Крім того, пошуком кандидатів на вибори в ОТГ будуть займатися депутати-списочники, закріплені за конкретними регіонами.

Загалом же, члени президентської команди врахували урок останніх виборів, коли під "зеленим прапором" у Раду зайшли не завжди корисні партії люди. Тому до місцевих виборів вирішили готуватися заздалегідь.

Наприклад, Олександр Корнієнко анонсував створення школи мерів і громад. Там, напевно, і готуватимуть кандидатів від "Слуги народу". Чинні народні депутати пройдуть ще один навчальний курс, умовний "Трускавець-2".

Питання місцевих виборів по всій країні поки залишається відкритим. Воно безпосередньо пов'язане із завершенням реформи децентралізації. Чергові місцеві вибори за чинним законодавством мають пройти в жовтні наступного року.

Але якщо парламенту вдасться ухвалити необхідні зміни в закони і Конституцію в частині децентралізації до середини літа 2020 року, то вибори відбудуться раніше осені. На Банковій сподіваються, що це може статися вже наступної весни.

Правляча команда ще на початку осені розраховувала на швидкий успіх у мирних переговорах по Донбасу. Тоді міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що "ідеально було б провести місцеві вибори одночасно по всій країні", включно з окупованими територіями.

Раніше радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що там проводилися електоральні виміри. У розмові з РБК-Україна він уточнив, що їхні результати не будуть оголошені, щоб "не нашкодити процесу".

Співрозмовник видання в команді Зеленського пояснив, що підготовка до виборів в ОРДЛО активно поки не обговорюється. Насамперед на Банковій чекають зустрічі "нормандської четвірки", де першим питанням буде повернення полонених.

"Ніхто цим (виборами в ОРДЛО, – ред.) ще не займається. Кілька людей, моїх знайомих, сказали, що вони зараз уже готові виходити і займатися. Я їм сказав: "сидіть, інакше ви можете виявитися зовсім не в приємному місці". Але люди є", – додав Сивохо.

На додаток до описаних проблем керівництву "Слуги народу" ще потрібно впевнитися, що монобільшість в Раді буде стабільно показувати результат. Джерела РБК-Україна на Банковій вже натякнули, що якщо парламент перестане приймати потрібні закони, то Верховна рада піде на перевибори.