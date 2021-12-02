Связана с НАТО: в России напомнили про еще одну "красную линию" для Украины

"Вступление Украины в НАТО для нас (России - ред.), и мы об этом говорим давно, - "красная линия", - напомнила Захарова.

По ее словам, втягивание Украины в НАТО и начавшееся размещение военной инфраструктуры на территории страны якобы является стремлением Альянса превратить ее в плацдарм противостояния с Россией.

Захарова заявила, что такие действия НАТО чреваты серьезными негативными последствиями и дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе.

Представитель МИД России призвала Альянс к разработке долгосрочных договоренностей, которые должны исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток.