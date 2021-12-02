Пов'язана з НАТО: у Росії нагадали про ще одну "червону лінію" для України

"Вступ України до НАТО для нас (Росії - ред.), і ми про це говоримо давно, - "червона лінія", - нагадала Захарова.

За її словами, втягування України в НАТО і розміщення військової інфраструктури на території країни нібито є прагненням Альянсу перетворити її на плацдарм протистояння з Росією.

Захарова заявила, що такі дії НАТО загрожують серйозними негативними наслідками і дестабілізацією військово-політичної обставини в Європі.

Представник МЗС Росії закликала Альянс до розробки довгострокових домовленостей, які повинні виключити подальше просування НАТО на схід.