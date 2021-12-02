Пов'язана з НАТО: у Росії нагадали про ще одну "червону лінію" для України

У МЗС Росії нагадали про ще одну "червону лінію" для України - вступ до НАТО. У російському міністерстві підкреслили, що цей крок матиме серйозні негативні наслідки для Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника міністерства закордонних справ РФ Марію Захарову.
"Вступ України до НАТО для нас (Росії - ред.), і ми про це говоримо давно, - "червона лінія", - нагадала Захарова.
За її словами, втягування України в НАТО і розміщення військової інфраструктури на території країни нібито є прагненням Альянсу перетворити її на плацдарм протистояння з Росією.
Захарова заявила, що такі дії НАТО загрожують серйозними негативними наслідками і дестабілізацією військово-політичної обставини в Європі.
Представник МЗС Росії закликала Альянс до розробки довгострокових домовленостей, які повинні виключити подальше просування НАТО на схід.
Нагадаємо, раніше проти просування НАТО на схід виступив президент РФ Володимир Путін. Він запропонував почати предметні переговори про досягнення гарантій про не розширення Альянсу.
Відзначимо, в кінці листопада Путін назвав "червоні лінії" по Україні, вони пов'язані з ударними комплексами.