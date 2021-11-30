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Путин назвал "красные линии" по Украине. Связаны с ударными комплексами

Новина українською →
Москва, Вторник 30 ноября 2021 14:34
Путин назвал "красные линии" по Украине. Связаны с ударными комплексами Фото: президент России Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация расценивает появление новейших вооружений в Украине как "красные линии". Если она увидит в них угрозу для себя, то оставляет за собой право на ответные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на форуме "Россия зовет".

"Где эти "красные линии"? Прежде всего создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. Если и дальше все будет расширяться в этой инфраструктуре, то я уже публично говорил, если на территории Украины возникнут комплексы ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут… А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает", - заявил Путин.

По его словам, Россия уже сейчас готова реагировать на появление ударных комплексов в Украине, поскольку взяла на вооружение гиперзвуковые ракеты.

"Подлетное время до тех, кто отдает приказы тоже будет 5 минут. Мы куда идем-то? Зачем все это делаем? Вот это, создание таких угроз для нас и есть "красные линии", - добавил Путин.

Напомним, ранее у Путина называли "красной линией" вступление Украины в НАТО.

До этого летом у Путина подтвердили, что у Украины есть право на вступление в НАТО.

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