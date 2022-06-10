Связь в Мариуполе: названы точки доступа к Wi-Fi и 4G

Wi-Fi

По его словам, подсоединиться к Wi-Fi можно по адресу ул. Гагарина 5 (пароль 44445555).

Мобильный интернет

Также можно найти 4G от оккупантского "Феникса":

ул. Курчатова

ул. Пашковского возле Дома молодежи

жилой массив "Пентагон"

ул. Сеченова в районе бывшего тира

в районе плав-бассейна "Нептун"

жилые микрорайоны 20-23

район Свято-Николаевского храма (Голубая Церковь)

больница №2

Напомним, в захваченном российскими войсками Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи были зарегистрированы с мая.

Тем временем в городе российские оккупанты вербуют жителей в концентрационные фильтрационные лагеря.

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