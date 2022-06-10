Связь в Мариуполе: названы точки доступа к Wi-Fi и 4G

Во временно оккупированном Мариуполе можно подсоединиться к Wi-Fi и 4G связи. Точка доступа к беспроводному интернету находится на улице Гагарина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко Telegram.
По его словам, подсоединиться к Wi-Fi можно по адресу ул. Гагарина 5 (пароль 44445555).
Также можно найти 4G от оккупантского "Феникса":
Напомним, в захваченном российскими войсками Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи были зарегистрированы с мая.
Тем временем в городе российские оккупанты вербуют жителей в концентрационные фильтрационные лагеря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.