Нацизм 21 века. В Мариуполе оккупанты вербуют рабочих в фильтрационные лагеря

В Мариуполе российские оккупанты вербуют жителей в концентрационные фильтрационные лагеря. Абоненты мобильного оператора "Феникс" в последние дни получают рассылку с предложением о "работе" от "Минюста ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

Он подчеркнул, что русские уже давно не скрывают ни адресов, ни наличия застенков для украинцев.

При этом Андрющенко добавил, что нехватка кадров связана с расконцервацией бывших мест отбывания наказаний.

"Наполнение их происходит в первую очередь из-за усиленных фильтрационных мероприятий. Нацизм 21 века выглядит именно так", - подчеркнул советник мэра Мариуполя.