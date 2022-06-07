Нацизм 21 века. В Мариуполе оккупанты вербуют рабочих в фильтрационные лагеря
В Мариуполе российские оккупанты вербуют жителей в концентрационные фильтрационные лагеря. Абоненты мобильного оператора "Феникс" в последние дни получают рассылку с предложением о "работе" от "Минюста ДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
Он подчеркнул, что русские уже давно не скрывают ни адресов, ни наличия застенков для украинцев.
При этом Андрющенко добавил, что нехватка кадров связана с расконцервацией бывших мест отбывания наказаний.
"Наполнение их происходит в первую очередь из-за усиленных фильтрационных мероприятий. Нацизм 21 века выглядит именно так", - подчеркнул советник мэра Мариуполя.
Напомним, в Мариуполе оккупационная самопровозглашенная власть приняла решение остановить перемещение между районами города и запретила выезд из него. Оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия и ищут проукраинских граждан.