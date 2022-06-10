Зв'язок у Маріуполі: названі точки доступу до Wi-Fi та 4G

В тимчасово окупованому Маріуполі можна під'єднатися до Wi-Fi та 4G зв’язку. Точка доступу до бездротового інтернету знаходиться на вулиці Гагаріна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка Telegram.
За його словами, під'єднатися до Wi-Fi можна за адресою вул. Гагаріна 5 (пароль 44445555).
Також можна знайти 4G від окупантського "Феніксу":
Нагадаємо, в захопленому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки були зареєстровані з травня.
Тим часом в місті російські окупанти вербують жителів у концентраційні фільтраційні табори.
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