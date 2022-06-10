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Зв'язок у Маріуполі: названі точки доступу до Wi-Fi та 4G

Фото: названі точки доступу до Wi-Fi та 4G в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Маріуполі можна під'єднатися до Wi-Fi та 4G зв’язку. Точка доступу до бездротового інтернету знаходиться на вулиці Гагаріна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка Telegram.

Wi-Fi

За його словами, під'єднатися до Wi-Fi можна за адресою вул. Гагаріна 5 (пароль 44445555).

Мобільний інтернет

Також можна знайти 4G від окупантського "Феніксу":

  • вул. Курчатова
  • вул. Пашковського біля Дому Молоді
  • житловий масив "Пентагон"
  • вул. Сеченова в районі колишнього тиру
  • в районі плав-басейну "Нептун"
  • житлові мікрорайони 20-23
  • район Свято-Миколаївського храму (Блакитна Церква)
  • лікарня №2

Нагадаємо, в захопленому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки були зареєстровані з травня.

Тим часом в місті російські окупанти вербують жителів у концентраційні фільтраційні табори.

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МаріупольМережа 4GWi-Fi