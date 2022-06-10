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Британская разведка предупредила о возможности крупной эпидемии в Мариуполе

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Украина, Пятница 10 июня 2022 08:42
Британская разведка предупредила о возможности крупной эпидемии в Мариуполе Фото: В Мариуполе возможна эпидемия холеры (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В захваченном российскими войсками Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи были зарегистрированы с мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, с 1995 года в Украине были незначительные вспышки холеры, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.

"Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: крупная вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, на занятом российскими войсками юге Украины доступ к безопасной питьевой воде непостоянен, а серьезные перебои в телефонной связи и интернет-услугах продолжаются. "Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств", - отмечают в Минобороны Британии.

Бои за Северодонецк

Согласно сводке разведки, продолжаются бои вокруг Северодонецка. "Россия снова контролирует большую часть города, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга", - говорится в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что российская армия продолжает предпринимать попытки атаковать Северодонецк с трех направлений.

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