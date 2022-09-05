ua ru
Пн, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из Святогорской Лавры провели очередную эвакуацию: сколько людей вывезли

Новина українською →
Святогорск, Понедельник 05 сентября 2022 18:27
Из Святогорской Лавры провели очередную эвакуацию: сколько людей вывезли Фото: Из Святогорской Лавры провели очередную эвакуацию (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Пятого сентября удалось провести эвакуацию гражданских из Свято-Успенской Святогорской лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Святогорской городской военной администрации.

"В воскресенье из монастыря, где от российских обстрелов скрываются мирные люди, были вывезены пожилые супруги, а уже сегодня утром проведена удачная эвакуация семьи из пяти человек, среди которых двое - малолетние дети", - заявили в администрации.

По информации чиновников, эвакуация мирного населения из Свято-Успенской Святогорской лавры осуществлялась военными подразделениями Вооруженных сил Украины.

Напомним, что со Святогорской Лавры 1 сентября провели эвакуацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Донецкая область
NEWS
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
DAILY
Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить