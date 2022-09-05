Из Святогорской Лавры провели очередную эвакуацию: сколько людей вывезли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Святогорской городской военной администрации.

"В воскресенье из монастыря, где от российских обстрелов скрываются мирные люди, были вывезены пожилые супруги, а уже сегодня утром проведена удачная эвакуация семьи из пяти человек, среди которых двое - малолетние дети", - заявили в администрации.

По информации чиновников, эвакуация мирного населения из Свято-Успенской Святогорской лавры осуществлялась военными подразделениями Вооруженных сил Украины.