Зі Святогірської Лаври провели чергову евакуацію: скільки людей вивезли
П'ятого вересня вдалося провести евакуацію цивільних зі Свято-Успенської Святогірської лаври.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Святогірської міської військової адміністрації.
"У неділю з монастиря, де від російських обстрілів ховаються мирні люди, було вивезено літнє подружжя, а вже сьогодні зранку проведено вдалу евакуацію родини з п’яти осіб, серед яких двоє - малолітні діти", - заявили в адміністрації.
За інформацією чиновників, евакуація мирного населення зі Свято-Успенської Святогірської лаври здійснювалася військовими підрозділами Збройних сил України.
Нагадаємо, що зі Святогірської Лаври 1 вересня провели евакуацію.
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