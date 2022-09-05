ua ru
Пн, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зі Святогірської Лаври провели чергову евакуацію: скільки людей вивезли

Новость на русском →
Святогірськ, Понеділок 05 вересня 2022 18:27
Зі Святогірської Лаври провели чергову евакуацію: скільки людей вивезли Фото: Зі Святогірської Лаври провели чергову евакуацію (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

П'ятого вересня вдалося провести евакуацію цивільних зі Свято-Успенської Святогірської лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Святогірської міської військової адміністрації.

"У неділю з монастиря, де від російських обстрілів ховаються мирні люди, було вивезено літнє подружжя, а вже сьогодні зранку проведено вдалу евакуацію родини з п’яти осіб, серед яких двоє - малолітні діти", - заявили в адміністрації.

За інформацією чиновників, евакуація мирного населення зі Свято-Успенської Святогірської лаври здійснювалася військовими підрозділами Збройних сил України.

Нагадаємо, що зі Святогірської Лаври 1 вересня провели евакуацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Донецька область
NEWS
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
DAILY
Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити