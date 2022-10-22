У Святогірську розбирають багатоповерхівку. Під завалами може бути загиблий

У суботу, 22 жовтня, розпочались роботи по розбору зруйнованої багатоповерхівки у Святогірську. Під завалами може бути людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС України у Донецькій області.

За інформацією ДСНС, під завалами досі може знаходитись загиблий мешканець. На місці працюють 10 рятувальників та одна машина.

"В деокупованому Святогірську рятувальники приступили до проведення робіт з розбору завалів частково зруйнованого п’ятиповерхового житлового будинку, який зазнав ушкоджень внаслідок обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 12 жовтня українські військові зайшли до Святогірська.

Також ми писали, що українські військові підняли українські прапори над міськрадою Ізюма Харківської області та взяли центр міста під свій контроль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.