В Святогорске разбирают многоэтажку. Под завалами может быть погибший

В субботу, 22 октября, начались работы по разбору разрушенной многоэтажки в Святогорске. Под завалами может находиться человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
"В деоккупированном Святогорске спасатели приступили к проведению работ по разбору завалов частично разрушенного пятиэтажного жилого дома, который получил повреждения в результате обстрела", - говорится в сообщении.
По информации ГСЧС, под завалами до сих пор может находиться погибший житель. На месте работают 10 спасателей и одна машина.
Напомним, что 12 октября украинские военные зашли в Святогорск.
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