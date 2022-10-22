В Святогорске разбирают многоэтажку. Под завалами может быть погибший

В субботу, 22 октября, начались работы по разбору разрушенной многоэтажки в Святогорске. Под завалами может находиться человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"В деоккупированном Святогорске спасатели приступили к проведению работ по разбору завалов частично разрушенного пятиэтажного жилого дома, который получил повреждения в результате обстрела", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, под завалами до сих пор может находиться погибший житель. На месте работают 10 спасателей и одна машина.