У Святогірську РФ атакувала пожежну частину: один рятувальник загинув, 4 поранені

Вночі на вівторок, 28 лютого, росіяни обстріляли Святогірськ Донецької області, поціливши у частину ДСНС. Є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це - усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій", - написав він.

В ДСНС України розповіли, що у ніч на 28 лютого, внаслідок російської атаки у Краматорському районі Донецької області, сталося влучання у пожежно-рятувальну частину.

"На жаль, ворожа ракета забрала життя нашого колеги - молодшого сержанта служби цивільного захисту, фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що будівля пожежного депо зазнала пошкоджень, також виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донецької області.