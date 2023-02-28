ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Святогорске РФ атаковала пожарную часть: один спасатель погиб, 4 ранены

Новина українською →
Донбасс, Вторник 28 февраля 2023 10:32
В Святогорске РФ атаковала пожарную часть: один спасатель погиб, 4 ранены Фото: в Святогорске РФ атаковала пожарную часть (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на вторник, 28 февраля, россияне обстреляли Святогорск Донецкой области, попав в часть ГСЧС. Есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены. Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий", - написал он.

В ГСЧС Украины рассказали, что в ночь на 28 февраля, в результате российской атаки в Краматорском районе Донецкой области, произошло попадание в пожарно-спасательную часть.

"К сожалению, вражеская ракета унесла жизни нашего коллеги - младшего сержанта службы гражданской защиты, фельдшера спасательного отделения Александра Цуркана", - говорится в сообщении.

В Святогорске РФ атаковала пожарную часть: один спасатель погиб, 4 ранены

В ведомстве отмечают, что здание пожарного депо получило повреждения, также выведены из строя авто спасателей, в том числе используемые для разминирования деоккупированных территорий Донецкой области.

Как сообщалось, российские войска сегодня ночью, 27 февраля, атаковали Хмельницкий с помощью иранских дронов-камикадзе. Всего зафиксировано три удара. Позже стало известно, что во время атаки дронами на Хмельницкий погиб работник спасательной службы. Еще четыре человека получили ранения. В ГСЧС показали фото погибшего коллеги. Вскоре в больнице скончался еще один работник ГСЧС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область ГСЧС Святогорск
NEWS
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление