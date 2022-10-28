Фото: У Святогірську під завалами знайшли тіло жінки, яке пролежало там більше місяця (facebook.com/DSNSDon)

У п'ятницю, 28 жовтня, рятувальникам вдалося знайти тіло жінки, яка загинула внаслідок ворожої атаки на Святогірськ. Окупанти обстріляли будинок ще місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС України.