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У Святогірську під завалами знайшли тіло жінки, яке пролежало там більше місяця

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Святогірськ, П'ятниця 28 жовтня 2022 16:35
У Святогірську під завалами знайшли тіло жінки, яке пролежало там більше місяця Фото: У Святогірську під завалами знайшли тіло жінки, яке пролежало там більше місяця (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 28 жовтня, рятувальникам вдалося знайти тіло жінки, яка загинула внаслідок ворожої атаки на Святогірськ. Окупанти обстріляли будинок ще місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС України.

"На Донеччині у Святогірську рятувальники проводять аварійно-пошукові роботи на місці зруйнованих житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від ДСНС, минулої доби рятувальники Слов’янського гарнізону проводили роботи з розбору завалу частково зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку в місті Святогірськ. Рятувальники повідомили, що обстріл відбувся орієнтовно 25 вересня і на місці розбору завалу знайдено тіло жінки.

Вже сьогодні, 28 жовтня, працівники ДСНС приступили до проведення робіт з розбору завалу зруйнованого внаслідок обстрілу приватного житлового будинку. За попередньою інформацією, під завалом знаходиться тіло загиблої особи.

Нагадаємо, що у суботу, 22 жовтня, розпочались роботи по розбору зруйнованої багатоповерхівки у Святогірську. Під завалами може бути людина.

12 жовтня українські військові зайшли до Святогірська. Також ми писали, що українські військові підняли українські прапори над міськрадою Ізюма Харківської області та взяли центр міста під свій контроль.

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