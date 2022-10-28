Фото: В Святогорске под завалами нашли тело женщины, пролежавшее там больше месяца (facebook.com/DSNSDon)

В пятницу, 28 октября, спасателям удалось обнаружить тело женщины, погибшей в результате вражеской атаки на Святогорск. Оккупанты обстреляли дом еще месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГСЧС Украины.