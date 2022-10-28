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В Святогорске под завалами нашли тело женщины, пролежавшее там больше месяца

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Святогорск, Пятница 28 октября 2022 16:35
В Святогорске под завалами нашли тело женщины, пролежавшее там больше месяца Фото: В Святогорске под завалами нашли тело женщины, пролежавшее там больше месяца (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 28 октября, спасателям удалось обнаружить тело женщины, погибшей в результате вражеской атаки на Святогорск. Оккупанты обстреляли дом еще месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГСЧС Украины.

"В Донецкой области в Святогорске спасатели проводят аварийно-розыскные работы на месте разрушенных жилых домов", - говорится в сообщении.

По информации от ГСЧС, за прошедшие сутки спасатели Славянского гарнизона проводили работы по разбору завала частично разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в городе Святогорск. Спасатели сообщили, что обстрел произошел ориентировочно 25 сентября и на месте разбора завала обнаружено тело женщины.

Уже сегодня, 28 октября, работники ГСЧС приступили к проведению работ по разбору разрушенного завала в результате обстрела частного жилого дома. По предварительной информации, под завалом находится тело погибшего.

Напомним, что в субботу, 22 октября, начались работы по разбору разрушенной многоэтажки в Святогорске. Под завалами может находиться человек.

12 октября украинские военные вошли в Святогорск. Также мы писали, что украинские военные подняли украинские флаги над горсоветом Изюма и взяли центр города под свой контроль.

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