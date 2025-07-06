Свято сьогодні, 6 липня: що заборонено у цей день, у кого День ангела, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

6 липня за новим календарем у Православній Церкві вшановують пам’ять преподобного Сисоя Великого - єгипетського подвижника та послідовника Антонія Великого.

Сисой жив у V столітті в Єгипті й обрав усамітнене життя в печері, де раніше подвизався сам Антоній. Ведучи суворий спосіб життя, він постійно перебував у молитві та пості, був милосердним і лагідним до інших, але водночас - суворим і дуже вимогливим до себе.

Преподобний навчав учнів смиренню, вірив у силу покаяння й переконував, що навіть за три дні щирого розкаяння Господь приймає людину.

За переказами, Сисой мав дар чудотворення. Він міг зцілювати недужих, а одного разу - навіть воскресив померлого хлопчика. Про цей випадок стало відомо лише після смерті святого.

Ікона преподобного Сисоя Великого (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 6 липня

У день 6 липня жінкам не рекомендується займатися прибиранням або важкою хатньою роботою, адже за повір’ями це може негативно вплинути на їхнє здоров’я.

Згідно з народними прикметами, не слід поспішати та метушитися - у поспіху можна наробити помилок, про які згодом доведеться шкодувати.

У цей день заборонено робити домашні заготівлі чи консервування, бо результат може бути невдалим, і всі старання виявляться марними.

Також не варто проявляти жорстокість чи байдужість до тварин і рослин - у цей день це вважається особливо поганою прикметою, що може накликати біду.

Народні прикмети і традиції 6 липня

У наших предків існувало багато прикмет, пов’язаних із цим днем, за якими вони визначали зміни погоди та наближення осені.

Якщо в небі з’являлися жовтуваті хмари - чекали дощу

Пожовкле листя свідчило про ранній прихід холодної пори року

Ранковий густий туман вважався провісником похолодання

Зелений відтінок місяця обіцяв затяжні дощі

У цей день люди прагнули прокинутися якомога раніше, щоб пройтися босоніж по вранішній росі. Вірили, що така роса має цілющу силу, зміцнює здоров’я, додає сили й очищає організм.

У кого День ангела 6 липня

6 липня День ангела відзначають

Анатолій

Антон

Валентин

Василь

Віктор

Гліб

Федір

Марта

Уляна

Талісманом для тих, хто народився 6 липня, вважається альмандин - один із представників родини гранатів. Із давніх часів йому приписували здатність допомагати людині помічати красу в буденних речах і знаходити радість у повсякденному житті.