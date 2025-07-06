Свято сьогодні, 6 липня: що заборонено у цей день, у кого День ангела, народні прикмети

6 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Сисоя Великого. До кінця року залишається 178 днів.
РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 6 липня і у кого День ангела.
6 липня за новим календарем у Православній Церкві вшановують пам’ять преподобного Сисоя Великого - єгипетського подвижника та послідовника Антонія Великого.
Сисой жив у V столітті в Єгипті й обрав усамітнене життя в печері, де раніше подвизався сам Антоній. Ведучи суворий спосіб життя, він постійно перебував у молитві та пості, був милосердним і лагідним до інших, але водночас - суворим і дуже вимогливим до себе.
Преподобний навчав учнів смиренню, вірив у силу покаяння й переконував, що навіть за три дні щирого розкаяння Господь приймає людину.
За переказами, Сисой мав дар чудотворення. Він міг зцілювати недужих, а одного разу - навіть воскресив померлого хлопчика. Про цей випадок стало відомо лише після смерті святого.
У день 6 липня жінкам не рекомендується займатися прибиранням або важкою хатньою роботою, адже за повір’ями це може негативно вплинути на їхнє здоров’я.
Згідно з народними прикметами, не слід поспішати та метушитися - у поспіху можна наробити помилок, про які згодом доведеться шкодувати.
У цей день заборонено робити домашні заготівлі чи консервування, бо результат може бути невдалим, і всі старання виявляться марними.
Також не варто проявляти жорстокість чи байдужість до тварин і рослин - у цей день це вважається особливо поганою прикметою, що може накликати біду.
У цей день люди прагнули прокинутися якомога раніше, щоб пройтися босоніж по вранішній росі. Вірили, що така роса має цілющу силу, зміцнює здоров’я, додає сили й очищає організм.
6 липня День ангела відзначають
Талісманом для тих, хто народився 6 липня, вважається альмандин - один із представників родини гранатів. Із давніх часів йому приписували здатність допомагати людині помічати красу в буденних речах і знаходити радість у повсякденному житті.
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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".