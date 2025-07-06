Праздник сегодня, 6 июля: что запрещено в этот день, у кого День ангела, народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

6 июля по новому календарю в Православной Церкви чтят память преподобного Сисоя Великого - египетского подвижника и последователя Антония Великого.

Сисой жил в V веке в Египте и избрал уединенную жизнь в пещере, где ранее подвизался сам Антоний. Ведя суровый образ жизни, он постоянно пребывал в молитве и посте, был милосердным и кротким к другим, но в то же время - строгим и очень требовательным к себе.

Преподобный учил учеников смирению, верил в силу покаяния и убеждал, что даже за три дня искреннего раскаяния Господь принимает человека.

По преданию, Сисой имел дар чудотворения. Он мог исцелять больных, а однажды - даже воскресил умершего мальчика. Об этом случае стало известно лишь после смерти святого.

Икона преподобного Сисоя Великого (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 6 июля

В день 6 июля женщинам не рекомендуется заниматься уборкой или тяжелой домашней работой, ведь по поверьям это может негативно повлиять на их здоровье.

Согласно народным приметам, не следует спешить и суетиться - в спешке можно наделать ошибок, о которых впоследствии придется жалеть.

В этот день запрещено делать домашние заготовки или консервирование, потому что результат может быть неудачным, и все старания окажутся напрасными.

Также не стоит проявлять жестокость или равнодушие к животным и растениям - в этот день это считается особенно плохой приметой, которая может навлечь беду.

Народные приметы и традиции 6 июля

У наших предков существовало много примет, связанных с этим днем, по которым они определяли изменения погоды и приближение осени.

Если в небе появлялись желтоватые облака - ждали дождя

Пожелтевшие листья свидетельствовали о раннем приходе холодного времени года

Утренний густой туман считался предвестником похолодания

Зеленый оттенок луны обещал затяжные дожди

В этот день люди стремились проснуться как можно раньше, чтобы пройтись босиком по утренней росе. Верили, что такая роса обладает целебной силой, укрепляет здоровье, придает силы и очищает организм.

У кого День ангела 6 июля

6 июля День ангела отмечают

Анатолий

Антон

Валентин

Василий

Виктор

Глеб

Федор

Марта

Ульяна

Талисманом для тех, кто родился 6 июля, считается альмандин - один из представителей семейства гранатов. С давних времен ему приписывали способность помогать человеку замечать красоту в обыденных вещах и находить радость в повседневной жизни.