Праздник сегодня, 6 июля: что запрещено в этот день, у кого День ангела, народные приметы

6 июля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Сисоя Великого. До конца года остается 178 дней.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 6 июля и у кого День ангела.
6 июля по новому календарю в Православной Церкви чтят память преподобного Сисоя Великого - египетского подвижника и последователя Антония Великого.
Сисой жил в V веке в Египте и избрал уединенную жизнь в пещере, где ранее подвизался сам Антоний. Ведя суровый образ жизни, он постоянно пребывал в молитве и посте, был милосердным и кротким к другим, но в то же время - строгим и очень требовательным к себе.
Преподобный учил учеников смирению, верил в силу покаяния и убеждал, что даже за три дня искреннего раскаяния Господь принимает человека.
По преданию, Сисой имел дар чудотворения. Он мог исцелять больных, а однажды - даже воскресил умершего мальчика. Об этом случае стало известно лишь после смерти святого.
В день 6 июля женщинам не рекомендуется заниматься уборкой или тяжелой домашней работой, ведь по поверьям это может негативно повлиять на их здоровье.
Согласно народным приметам, не следует спешить и суетиться - в спешке можно наделать ошибок, о которых впоследствии придется жалеть.
В этот день запрещено делать домашние заготовки или консервирование, потому что результат может быть неудачным, и все старания окажутся напрасными.
Также не стоит проявлять жестокость или равнодушие к животным и растениям - в этот день это считается особенно плохой приметой, которая может навлечь беду.
В этот день люди стремились проснуться как можно раньше, чтобы пройтись босиком по утренней росе. Верили, что такая роса обладает целебной силой, укрепляет здоровье, придает силы и очищает организм.
6 июля День ангела отмечают
Талисманом для тех, кто родился 6 июля, считается альмандин - один из представителей семейства гранатов. С давних времен ему приписывали способность помогать человеку замечать красоту в обыденных вещах и находить радость в повседневной жизни.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".