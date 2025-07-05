Свято сьогодні, 5 липня: що заборонено у цей день, важливі прикмети, у кого Дні ангела

5 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Афанасія Афонського та ікони Божої Матері "Домобудівниця". До кінця року залишається 179 днів.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 5 липня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

5 липня за новим стилем вшановується пам’ять преподобного Афанасія Афонського та ікони Божої Матері "Домобудівниця", яку також називають "Економісса".

Святий Афанасій народився в Трапезунді у X столітті та в ранньому віці залишився сиротою. Його виховувала черниця, яка прищепила хлопцю віру та любов до Бога. Освіту він здобув у Константинополі, де згодом сам викладав, але з часом залишив усе заради чернецтва.

Афанасій оселився на Афоні, де заснував Велику Лавру - один із найвідоміших монастирів. Він встановив строгий порядок у монастирі: заборонялися запізнення на службу, зайві розмови в храмі та безпричинні виходи.

Під його керівництвом монахи працювали на спільне благо, що сприяло процвітанню обителі. За віру та праведне життя Афанасій отримав від Бога дар чудотворення: хворі зцілювалися від одного хресного знамення. На жаль, преподобний загинув трагічно - під час огляду будівництва храму разом із братією він загинув під уламками обваленої будівлі.

Також цього дня згадують також історію чудотворної ікони Божої Матері "Домобудівниця" ("Економісса"), що зберігається на горі Афон у монастирі святого Афанасія.

За переказами, після заснування обителі настала велика скрута - настільки, що ченцям довелося залишити монастир через голод. Коли Афанасій уже йшов останнім, він зустрів таємничу жінку під блакитним покривалом.

Ченця здивувала її присутність, адже на Афоні суворо заборонено перебування жінок. Незнайомка сказала, що стане Домоправителькою монастиря і подбає про все необхідне, щоб монахи не полишали святу лавру.

Коли старець запитав її ім’я, почув відповідь: "Я - Мати Господа Твого", після чого за її вказівкою з-під каменя забило джерело. Повернувшись у монастир, Афанасій побачив, що всі комори чудесним чином наповнилися - відтоді в обителі немає економа, а є лише помічник Богородиці.

Ікона Божої Матері "Домобудівниця" ("Економісса") (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 5 липня

У цей день заборонено ледарювати, адже вважається, що бездіяльність притягує злидні й невдачі.

Також не рекомендується виконувати важку фізичну роботу - це може виснажити не лише тіло, а й душу.

Усі важливі справи слід завершити до обіду, бо праця в другій половині дня вважається невдалою.

Тим, хто проігнорує ці перестороги, можуть загрожувати проблеми з добробутом і втрата життєвих сил.

Народні прикмети і традиції 5 липня

У давнину 5 липня уважно стежили за Місяцем, адже вірили, що він може підказати, якою буде погода найближчим часом.

Якщо нічне світило було яскравим - чекали теплої та сухої осені.

Веселка зранку передвіщала дощ, а поява її вдень - сильний вітер.

Якщо Місяць світив зеленуватим відтінком - готувалися до опадів.

Якщо на кленовому листі з’явилися крапельки вологи, то за два дні розпочнуться тривалі дощі.

У кого День ангела 5 липня

5 липня День ангела відзначають

Афанасій

Василь

Сергій

Степан

Ганна

Варвара

Єлизавета

Талісманом для тих, хто народився 5 липня, вважається корал. У давнину корал символізував щастя, довголіття та духовну силу. Люди вірили, що він оберігає від зла і приносить благополуччя.