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Праздник сегодня, 5 июля: что запрещено в этот день, важные приметы, у кого Дни ангела

Суббота 05 июля 2025 05:55
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Праздник сегодня, 5 июля: что запрещено в этот день, важные приметы, у кого Дни ангела Какой праздник сегодня, 5 июля, по церковному календарю (иллюстративное фото: Pexels)
Автор: Феликс Коркин

5 июля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Афанасия Афонского и иконы Божьей Матери "Домостроительница". До конца года остается 179 дней.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 5 июля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

5 июля по новому стилю почитается память преподобного Афанасия Афонского и иконы Божией Матери "Домостроительница", которую также называют "Экономисса".

Святой Афанасий родился в Трапезунде в X веке и в раннем возрасте остался сиротой. Его воспитывала монахиня, которая привила парню веру и любовь к Богу. Образование он получил в Константинополе, где впоследствии сам преподавал, но со временем оставил все ради монашества.

Афанасий поселился на Афоне, где основал Великую Лавру - один из самых известных монастырей. Он установил строгий порядок в монастыре: запрещались опоздания на службу, лишние разговоры в храме и беспричинные выходы.

Под его руководством монахи трудились на общее благо, что способствовало процветанию обители. За веру и праведную жизнь Афанасий получил от Бога дар чудотворения: больные исцелялись от одного крестного знамения. К сожалению, преподобный погиб трагически - во время осмотра строительства храма вместе с братией он погиб под обломками обвалившегося здания.

Также в этот день вспоминают также историю чудотворной иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса"), хранящейся на горе Афон в монастыре святого Афанасия.

По преданию, после основания обители наступила большая нужда - настолько, что монахам пришлось покинуть монастырь из-за голода. Когда Афанасий уже шел последним, он встретил таинственную женщину под голубым покрывалом.

Монаха удивило ее присутствие, ведь на Афоне строго запрещено пребывание женщин. Незнакомка сказала, что станет Домоправительницей монастыря и позаботится обо всем необходимом, чтобы монахи не покидали святую лавру.

Когда старец спросил ее имя, услышал ответ: "Я - Мать Господа Твоего", после чего по ее указанию из-под камня забил источник. Вернувшись в монастырь, Афанасий увидел, что все кладовые чудесным образом наполнились - с тех пор в обители нет эконома, а есть только помощник Богородицы.

Праздник сегодня, 5 июля: что запрещено в этот день, важные приметы, у кого Дни ангелаИкона Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса") (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 5 июля

В этот день запрещено бездельничать, ведь считается, что бездействие притягивает нищету и неудачи.

Также не рекомендуется выполнять тяжелую физическую работу - это может истощить не только тело, но и душу.

Все важные дела следует завершить до обеда, потому что работа во второй половине дня считается неудачной.

Тем, кто проигнорирует эти предостережения, могут грозить проблемы с благосостоянием и потеря жизненных сил.

Народные приметы и традиции 5 июля

В древности 5 июля внимательно следили за Луной, ведь верили, что она может подсказать, какой будет погода в ближайшее время.

  • Если ночное светило было ярким - ждали теплой и сухой осени.
  • Радуга утром предвещала дождь, а появление ее днем - сильный ветер.
  • Если Луна светила зеленоватым оттенком - готовились к осадкам.
  • Если на кленовых листьях появились капельки влаги, то через два дня начнутся продолжительные дожди.

У кого День ангела 5 июля

5 июля День ангела отмечают

  • Афанасий
  • Василий
  • Сергей
  • Степан
  • Анна
  • Варвара
  • Елизавета

Талисманом для тех, кто родился 5 июля, считается коралл. В древности коралл символизировал счастье, долголетие и духовную силу. Люди верили, что он оберегает от зла и приносит благополучие.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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