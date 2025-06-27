Свято сьогодні, 27 червня: що заборонено робити, важливі прикмети, у кого Дні ангела

Що за церковне свято сьогодні

27 червня Православна Церква вшановує пам’ять преподобного Самсона, що з давніх часів вважається покровителем мандрівників і хворих.

Святий Самсон жив у V-VI століттях у Римі та походив із заможної і благочестивої родини. Отримавши прекрасну освіту, він особливо зацікавився медициною і безкоштовно лікував людей, які не мали коштів.

Після смерті батьків він роздав своє майно нужденним, а сам оселився у відлюдному місці поблизу Константинополя. Згодом Самсон переїхав у невеличкий дім, де почав приймати жебраків, подорожніх та тяжко хворих.

За переказами, він чудесним чином зцілив імператора Юстиніана лише дотиком руки. У подяку імператор хотів щедро винагородити святого, але той попросив лише про одне - побудувати лікарню та дім для мандрівників.

Також цього дня вшановується чудотворна Корецька ікона Божої Матері "Споручниця грішних" - один із найшанованіших образів в Україні.

Відомості про ікону сягають XVII століття, коли вона перебувала в замку князів Корецьких і мала назву "Благодатна". За різними версіями, святиню могли привезти як із Константинополя, так і з Риму, а деякі перекази пов’язують її навіть із святою Марією Єгипетською.

Після смерті князя Самуїла святиню передали до Свято-Троїцького жіночого монастиря в Корці, де вона зберігається і сьогодні. Перенесення ікони відбулося 1622 року - саме з того часу встановлено день її святкування.

Корецька ікона Божої Матері "Споручниця грішних" (фото: Uapc.te.ua)

Що не можна робити 27 червня

У цей день не слід переїжджати чи вирушати у далеку дорогу - це може призвести до невдач і розчарувань.

Заборонено освідчуватися або робити пропозицію шлюбу, адже така ініціатива може завершитися відмовою або нещасливим союзом.

Не варто ображатися, злитися чи вступати в конфлікти - негативні емоції можуть притягнути біди.

Також прикмети радять утриматися від прохань про допомогу, бо ризикуєте залишитися без підтримки у важливий момент.

Народні прикмети і традиції 27 червня

У давнину 27 червня вважали особливим днем, пов’язаним із природними прикметами та щедрістю.

Якщо зранку квіти залишалися закритими - очікували дощу.

Ясне небо віщувало спекотне літо.

Велика кількість бджіл у повітрі вказувала на майбутню посуху.

Затяжний дощ - на вогке бабине літо.

Також існувала добра традиція - саме цього дня виявляти щедрість і підтримку ближнім. Люди вважали: що більше добра зробиш 27 червня, то більше отримаєш у відповідь згодом.

У кого День ангела 27 червня

27 червня День ангела відзначають

Олександр

Володимир

Георгій

Іван

Петро

Ян

Іванна

Яна

Оберегом для тих, хто народився 27 червня, вважається смарагд. У народі його часто називають "небесним цілителем". З давніх-давен існувало переконання, що цей дорогоцінний камінь здатен відкривати завісу майбутнього.