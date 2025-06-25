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День Петра і Павла: які три молитви читати, щоб Бог дав здоров'я та добробут

Середа 25 червня 2025 12:17
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День Петра і Павла: які три молитви читати, щоб Бог дав здоров'я та добробут Які молитви читати на свято Петра і Павла (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Свято Петра і Павло - одне з найважливіших у церковному календарі, тому на нього заведено читати особливі молитви, щоб Бог дарував нам добробут, здоров'я та духовне відновлення.

РБК-Україна пропонує три важливі молитви, які принесуть вам Боже благословіння у свято Петра і Павла.

Молитва перша

О, преславні апостоли Петре і Павле, що душі за Христа віддали і кров’ю вашою ниву Його удобрили! Почуйте чад ваших молитви і зітхання, серцем скорботним нині принесені.

Бо беззаконнями затьмарені і через те лихами, як хмарами, обкладені, єлея ж доброго життя не маємо зовсім і не можемо противитися вовкам хижим, які позбавити нас спадщини Божої нахабно намагаються.

О, сильні! Понесіть немочі наші, не віддаляйтеся духом від нас, щоб не позбавилися зовсім любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь усіх нас, молитов ваших ради, щоб знищив рукописання незміряних гріхів наших і щоб сподобив з усіма святими блаженного Царства і Шлюбу Агнця Свого, Йому ж честь і Слава, і подяка і поклоніння, навіки віків. Амінь.

Молитва друга

О, святії апостоли Петре і Павле, не віддаляйтеся духом від нас, грішних рабів Божих (імена), щоб не розлучилися зовсім від любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь всіх нас молитов ваших ради, щоб винищив же рукописання безмірних гріхів наших. І щоб сподобив з усіма святими блаженного Царства і шлюбу Агнця Свого, Йому ж честь і Слава, і подяка і поклоніння навіки віків. Амінь.

День Петра і Павла: які три молитви читати, щоб Бог дав здоров'я та добробутСвяті апостоли Петро і Павло (зображення: Pinterest)

Молитва третя

О, верховні Апостоли: Петре, віри Христової непохитна подоба, і Павле, солодкоспівна ластівка вчення Господнього!

Знаємо вас, як повноводну ріку сказань словес Христових, що лине від правдивих надр Божих і всю глибину джерела істин богоодкровенних перед нами, що жадають їх, відкриває.

Знаємо вас, як світила, що струмені теплоти любові божественної нам з небес проливають: догоджаємо вам, що прийняли працю і піт, щоб засіяти божественне насіння вчення: цілуємо стопи ваші, що обійшли всі кінці землі, і з трепетом гріховним зримо голови ваші, що ви смиренно схилили до пречистих стопів Господніх: одного через хресний шлях (повішенням) і другого мечем усіканням.

Розчулено просимо вас, святії Апостоли, навчіть і нас у буянні гріхів схилятися перед Учителем нашим Господом, допоможіть гордості нашої голову відсікати вченням богоодкровенним.

Голод душевний наш нехай угамує Господь борошном, що сходить із самого неба, як Петрові.

Ти ж, Павле, богонасичений Христових словес, постарайся і нас до третього неба піднести твоїми безперестанними молитвами про нас до Господа, щоб і ми там прославили з ликами ангельськими і апостольськими дивного у святих своїх Отця всіх і Господа Ісуса Христа, що Його ж послав у світ спасати і наставляти до життя вічного, і єдиносущного Їм Святого Духа. Амінь.

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При написанні використовувалися наступні джерела: сайт Церкви апостолів Петра і Павла у місті Хмільник.

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