Свято сьогодні, 26 червня: у кого День ангела, що не можна робити, народні прикмети

26 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. До кінця року залишається 188 днів.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 26 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

26 червня за церковним календарем вшановується пам’ять преподобного Давида Солунського. Святий народився в Месопотамії та ще з юних років присвятив себе молитві та служінню ближнім.

Свій духовний шлях він розпочав у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія, а згодом оселився поблизу Солуні, де облаштував собі житло на мигдалевому дереві, ведучи подвижницьке життя.

Протягом 70 років Давид проводив дні у постійному молитовному подвизі. Його життя було прикладом надзвичайного самозречення: він терпів спеку й холод, дотримувався суворого посту та повністю віддавав себе Божій волі.

До нього приходили численні прочани, шукаючи зцілення і підтримки, і він допомагав як тілесно, так і духовно. Святого Давида шанували за його щиру віру, доброту та вміння втішати людей словом і молитвою.

Його подвижництво досягло такої глибини, що сучасники називали його ангелом у людському тілі. Святий міг торкатися вогню, не отримуючи жодних опіків, що вважалося знаком його духовної чистоти. Помер преподобний Давид близько 540 року, але його ім’я залишилося в серцях християн.

Що не можна робити 26 червня

26 червня слід бути особливо обережним у своїх діях та словах, адже з цим днем пов’язано чимало заборон, які наші предки вважали важливими.

У жодному разі не позичайте й не беріть гроші в борг - вважається, що повернути їх не вдасться або це принесе фінансові втрати.

Не варто цього дня укладати церковний шлюб, адже прикмети попереджають: такий союз буде недовготривалим і нещасливим.

Категорично не рекомендується пити молоко чи готувати з нього страви - є повір’я, що це призведе до отруєння.

Не слід також розповідати про свої біди або скаржитися на життя - вважається, що це лише примножить нещастя.

Навіть надмірна відвертість у радості може бути небезпечною - за повір’ями, щасливу людину легко наврочити.

26 червня вважалось, що для добробуту та щастя треба їсти гречану кашу (фото: Freepik)

Народні прикмети і традиції 26 червня

Якщо на світанку над горизонтом стелиться туман - день буде спекотним.

Велика кількість мошок у повітрі віщує гарну, ясну погоду.

Коли пес качається по траві, перевертаючись з боку на бік, - це ознака швидкого погіршення погоди.

Якщо вранці квіти виділяють особливо сильний аромат - незабаром чекайте дощу.

Наші предки шанували цей день як сприятливий для посіву гречки - вважалося, що це обіцяє щедрий урожай.

Крім того, в народі вірили: приготувати й скуштувати гречану кашу саме цього дня - добра прикмета. Такий простий обряд нібито здатен залучити до родини достаток, щастя й фінансову стабільність.

У кого День ангела 26 червня

26 червня День ангела відзначають

Георгій

Давид

Денис

Іван

Павло

Ян

Оберегом для тих, хто народився 26 червня, вважається місячний камінь. Свою назву він отримав завдяки характерному ніжному сяйву сріблясто-блакитного відтінку, що нагадує місячне світло.