Праздник сегодня, 26 июня: у кого День ангела, что нельзя делать, народные приметы
26 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Давида Солунского. До конца года остается 188 дней до конца года.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 26 июня и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
26 июня по церковному календарю почитается память преподобного Давида Солунского. Святой родился в Месопотамии и еще с юных лет посвятил себя молитве и служению ближним.
Свой духовный путь он начал в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, а затем поселился вблизи Солуни, где обустроил себе жилище на миндальном дереве, ведя подвижническую жизнь.
В течение 70 лет Давид проводил дни в постоянном молитвенном подвиге. Его жизнь была примером чрезвычайного самоотречения: он терпел жару и холод, соблюдал строгий пост и полностью отдавал себя Божьей воле.
К нему приходили многочисленные паломники, ища исцеления и поддержки, и он помогал как телесно, так и духовно. Святого Давида почитали за его искреннюю веру, доброту и умение утешать людей словом и молитвой.
Его подвижничество достигло такой глубины, что современники называли его ангелом в человеческом теле. Святой мог касаться огня, не получая никаких ожогов, что считалось знаком его духовной чистоты. Умер преподобный Давид около 540 года, но его имя осталось в сердцах христиан.
Что нельзя делать 26 июня
26 июня следует быть особенно осторожным в своих действиях и словах, ведь с этим днем связано немало запретов, которые наши предки считали важными.
Ни в коем случае не занимайте и не берите деньги в долг - считается, что вернуть их не удастся или это принесет финансовые потери.
Не стоит в этот день заключать церковный брак, ведь приметы предупреждают: такой союз будет недолговечным и несчастливым.
Категорически не рекомендуется пить молоко или готовить из него блюда - есть поверье, что это приведет к отравлению.
Не следует также рассказывать о своих бедах или жаловаться на жизнь - считается, что это лишь приумножит несчастья.
Даже чрезмерная откровенность в радости может быть опасной - по поверьям, счастливого человека легко сглазить.
26 июня считалось, что для благополучия и счастья надо есть гречневую кашу (фото: Freepik)
Народные приметы и традиции 26 июня
- Если на рассвете над горизонтом стелется туман - день будет жарким.
- Большое количество мошек в воздухе предвещает хорошую, ясную погоду.
- Когда пес качается по траве, переворачиваясь с боку на бок, - это признак скорого ухудшения погоды.
- Если утром цветы источают особенно сильный аромат - вскоре ждите дождя.
Наши предки почитали этот день как благоприятный для посева гречихи - считалось, что это сулит щедрый урожай.
Кроме того, в народе верили: приготовить и попробовать гречневую кашу именно в этот день - хорошая примета. Такой простой обряд якобы способен привлечь в семью достаток, счастье и финансовую стабильность.
У кого День ангела 26 июня
26 июня День ангела отмечают
- Георгий
- Давид
- Денис
- Иван
- Павел
- Ян
Оберегом для тех, кто родился 26 июня, считается лунный камень. Свое название он получил благодаря характерному нежному нежному сиянию серебристо-голубого оттенка, напоминающему лунный свет.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".