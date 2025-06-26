Праздник сегодня, 26 июня: у кого День ангела, что нельзя делать, народные приметы

26 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Давида Солунского. До конца года остается 188 дней до конца года.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 26 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

26 июня по церковному календарю почитается память преподобного Давида Солунского. Святой родился в Месопотамии и еще с юных лет посвятил себя молитве и служению ближним.

Свой духовный путь он начал в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, а затем поселился вблизи Солуни, где обустроил себе жилище на миндальном дереве, ведя подвижническую жизнь.

В течение 70 лет Давид проводил дни в постоянном молитвенном подвиге. Его жизнь была примером чрезвычайного самоотречения: он терпел жару и холод, соблюдал строгий пост и полностью отдавал себя Божьей воле.

К нему приходили многочисленные паломники, ища исцеления и поддержки, и он помогал как телесно, так и духовно. Святого Давида почитали за его искреннюю веру, доброту и умение утешать людей словом и молитвой.

Его подвижничество достигло такой глубины, что современники называли его ангелом в человеческом теле. Святой мог касаться огня, не получая никаких ожогов, что считалось знаком его духовной чистоты. Умер преподобный Давид около 540 года, но его имя осталось в сердцах христиан.

Что нельзя делать 26 июня

26 июня следует быть особенно осторожным в своих действиях и словах, ведь с этим днем связано немало запретов, которые наши предки считали важными.

Ни в коем случае не занимайте и не берите деньги в долг - считается, что вернуть их не удастся или это принесет финансовые потери.

Не стоит в этот день заключать церковный брак, ведь приметы предупреждают: такой союз будет недолговечным и несчастливым.

Категорически не рекомендуется пить молоко или готовить из него блюда - есть поверье, что это приведет к отравлению.

Не следует также рассказывать о своих бедах или жаловаться на жизнь - считается, что это лишь приумножит несчастья.

Даже чрезмерная откровенность в радости может быть опасной - по поверьям, счастливого человека легко сглазить.

26 июня считалось, что для благополучия и счастья надо есть гречневую кашу (фото: Freepik)

Народные приметы и традиции 26 июня

Если на рассвете над горизонтом стелется туман - день будет жарким.

Большое количество мошек в воздухе предвещает хорошую, ясную погоду.

Когда пес качается по траве, переворачиваясь с боку на бок, - это признак скорого ухудшения погоды.

Если утром цветы источают особенно сильный аромат - вскоре ждите дождя.

Наши предки почитали этот день как благоприятный для посева гречихи - считалось, что это сулит щедрый урожай.

Кроме того, в народе верили: приготовить и попробовать гречневую кашу именно в этот день - хорошая примета. Такой простой обряд якобы способен привлечь в семью достаток, счастье и финансовую стабильность.

У кого День ангела 26 июня

26 июня День ангела отмечают

Георгий

Давид

Денис

Иван

Павел

Ян

Оберегом для тех, кто родился 26 июня, считается лунный камень. Свое название он получил благодаря характерному нежному нежному сиянию серебристо-голубого оттенка, напоминающему лунный свет.