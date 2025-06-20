День Петра і Павла 2025: дата, традиції і що обов’язково треба зробити

Свято святих апостолів Петра та Павла - одне з основних церковних літніх свят. Тож хто такі Петро і Павло, і які традиції святкування, суворі заборони та прикмети пов’язані з цим днем?

РБК-Україна розповідає про все, що треба знати про свято Петра і Павла.

Дата святкування Петра і Павла у 2025 році

Петропавлівське свято - неперехідне, воно завжди відзначається 29 червня за новим календарем. У 2025 році це припадає на неділю, що робить святкування більш урочистим і доступним для участі широких верств вірян.

За старим стилем це - 12 липня, дата, що зберегла свою значущість у традиційному церковному житті. Петра і Павла часто називають "Петрів день", завершення посту та духовного марафону.

Апостол Петро: історія і роль

Симон Петро, син рибалки Йони з Віфсаїди, - один із дванадцятьох; Ісус дав йому ім’я "Камінь" (Petrus), запевняючи, що на цьому камені побудує Церкву. Як перший Папа Римський, він став символом віри, закладеної на непохитному камені.

Попри те, що він тричі зрікся Ісуса під час арешту, Петро щиро розкаявся та залишився вірним.

Після Воскресіння Христового апостол активно проповідував, творив чудеса, зцілював хворих і продовжував місії до мученицької смерті за імператора Нерона, страчений за власним проханням на перевернутому хресті.

Апостол Павло: драматичне навернення

Савл із Тарсу, відомий як Павло, не був серед дванадцятьох, але став одним із головних апостолів. Спочатку переслідував християн, доки на шляху до Дамаска світло не осліпило його, і він почув голос Ісуса.

Інший випадок - єпископ Ананія повернув йому зір, після чого Савл прийняв хрещення, змінив ім’я на Павло та присвятив життя проповіді, зокрема на Кіпрі, де навернув проконсула Сергія.

Його апостольські подорожі охоплюють значну частину Середземномор’я, він особисто написав 14 послань Нового Завіту. Загинув мученицькою смертю біля Рима, обезголовлений за наказом Нерона.

Ікона Петра і Павла (зображення: Pinterest)

Що обов'язково треба зробити на день Петра і Павла

У свято Петра і Павла обов’язково слід відвідати церковну літургію. Біля ікони апостолів варто прочитати молитву за успіх у нових починаннях, подолання життєвих труднощів і за здоров’я.

Вважається, що саме цього дня святі допомагають тим, хто стоїть перед важким вибором, аби не допустити помилки.

У народі також побутує традиція влаштовувати родинні пікніки на природі. Центральною стравою такого святкового столу повинна бути риба. Цей день наповнений духовною глибиною й родинним затишком.

Традиції та заборони у день свята

У день Петра і Павла віруючі йдуть до храму, ставлять свічки за здоров’я рідних, моляться про захист, прощення та зцілення.

Свято традиційно відкриває літній сезон весіль і початок активності рибалок, хоча церковно він все ж релігійний.

Обов’язковими суворими заборонами на цей день вважаються:

заборона на купання - щоб уникнути небезпеки;

рукоділля - плести, шити чи в’язати вважається загрозою удачі;

весілля та вінчання - щоб уникнути сварок у сім’ї;

позика грошей - для збереження благополуччя;

вживання нових овочів і фруктів - щоб не накликати голод у наступному році.

Народні прикмети і регіональні звичаї

На Петра і Павла спостерігають за природою:

якщо кує зозуля - очікується пізня зима;

дощ - багатий урожай жита;

спека - морозного Різдва;

якщо гримить - це пророкує багатий урожай горіхів;

вітряний день віщує сніжну зиму.

У різних регіонах святкування має особливості: на Поліссі - гуляння й багаття в лісі; на Галичині - юнки плетуть "петрівчані вінки" та пускають їх у річки; в центрі України - освячення полів після служби, щоб посіяти врожай.