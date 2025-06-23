Свято сьогодні, 23 червня: що не можна робити, народні прикмети, у кого День ангела
23 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святої мучениці Агрипини. До кінця року залишається 191 день.
РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 23 червня і у кого День ангела.
Що за церковне свято сьогодні
Сьогодні, 23 червня, православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Агрипини. Вона народилася в Римі у благочестивій християнській родині та з дитинства вирізнялася щирою вірою й праведним життям.
Агрипина свідомо присвятила себе служінню Богові, обравши шлях цнотливості та відмовившись від мирських утіх. У часи гонінь на християн, імовірно за імператора Валеріана (253-260 рр.), її схопили через сповідування християнства.
Агрипина твердо відмовилася зректися віри й за це зазнала жорстоких тортур. Після довгих мук вона загинула як мучениця.
Згідно з переданням, троє благочестивих жінок - Васа, Паула і Агатоніка - перевезли її тіло до Сицилії, де поховали в місті Катанія. Біля її гробниці почали відбуватися численні чудеса.
Що не можна робити 23 червня
У цей день не варто впадати в смуток чи дозволяти собі гнів, адже негативні емоції можуть накликати на душу тяжкість і тривалі неприємності.
Категорично не рекомендується виявляти скупість - навпаки, слід ділитися добром і теплими словами з тими, хто поруч, щоб не втратити внутрішню рівновагу.
Не слід ні давати гроші в борг, ні позичати самому, бо це може спричинити фінансові втрати або тривалу нестабільність.
Якщо вночі світить місяць, бажано закрити вікна щільними шторами, адже вважається, що його світло здатне витягати енергію і порушувати сон.
Не можна підглядати у чужі вікна - кажуть, що таким чином можна впустити в дім чужу біду, хвороби або нещастя.
23 червня синиця може принести гарні новини (фото: Freepik)
Народні прикмети і традиції 23 червня
- Якщо на сході сонце має червонуватий відтінок - слід очікувати зниження температури.
- Коли синиця стукає у вікно - це знак, що наближаються приємні новини.
- Якщо після дощу на небі довго тримається веселка - варто готуватись до затяжної негоди.
- Зоряне небо вказує на щедрий грибний сезон восени.
- Якщо гроза починається рано - врожаю горіхів цього року не буде.
У народі 23 червня вшановують Аграфену Купальницю, і вважається доброю прикметою цього дня обов’язково скупатися в лазні чи вдома.
У кого День ангела 23 червня
23 червня День ангела відзначають:
- Олександр
- Олексій
- Антон
- Артем
- Герман
- Петро
- Святослав
- Федір
Оберегом для тих, хто народився 23 червня, вважається смарагд. Це дорогоцінний різновид берилу з глибоким зеленим відтінком. У давнину існувало повір’я, що цей камінь наділений здатністю передбачати майбутнє.
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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".