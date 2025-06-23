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Свято сьогодні, 23 червня: що не можна робити, народні прикмети, у кого День ангела

Понеділок 23 червня 2025 05:55
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Свято сьогодні, 23 червня: що не можна робити, народні прикмети, у кого День ангела Яке свято сьогодні, 23 червня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Pexels)
Автор: Фелікс Коркін

23 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святої мучениці Агрипини. До кінця року залишається 191 день.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 23 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

Сьогодні, 23 червня, православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Агрипини. Вона народилася в Римі у благочестивій християнській родині та з дитинства вирізнялася щирою вірою й праведним життям.

Агрипина свідомо присвятила себе служінню Богові, обравши шлях цнотливості та відмовившись від мирських утіх. У часи гонінь на християн, імовірно за імператора Валеріана (253-260 рр.), її схопили через сповідування християнства.

Агрипина твердо відмовилася зректися віри й за це зазнала жорстоких тортур. Після довгих мук вона загинула як мучениця.

Згідно з переданням, троє благочестивих жінок - Васа, Паула і Агатоніка - перевезли її тіло до Сицилії, де поховали в місті Катанія. Біля її гробниці почали відбуватися численні чудеса.

Що не можна робити 23 червня

У цей день не варто впадати в смуток чи дозволяти собі гнів, адже негативні емоції можуть накликати на душу тяжкість і тривалі неприємності.

Категорично не рекомендується виявляти скупість - навпаки, слід ділитися добром і теплими словами з тими, хто поруч, щоб не втратити внутрішню рівновагу.

Не слід ні давати гроші в борг, ні позичати самому, бо це може спричинити фінансові втрати або тривалу нестабільність.

Якщо вночі світить місяць, бажано закрити вікна щільними шторами, адже вважається, що його світло здатне витягати енергію і порушувати сон.

Не можна підглядати у чужі вікна - кажуть, що таким чином можна впустити в дім чужу біду, хвороби або нещастя.

Свято сьогодні, 23 червня: що не можна робити, народні прикмети, у кого День ангела23 червня синиця може принести гарні новини (фото: Freepik)

Народні прикмети і традиції 23 червня

  • Якщо на сході сонце має червонуватий відтінок - слід очікувати зниження температури.
  • Коли синиця стукає у вікно - це знак, що наближаються приємні новини.
  • Якщо після дощу на небі довго тримається веселка - варто готуватись до затяжної негоди.
  • Зоряне небо вказує на щедрий грибний сезон восени.
  • Якщо гроза починається рано - врожаю горіхів цього року не буде.

У народі 23 червня вшановують Аграфену Купальницю, і вважається доброю прикметою цього дня обов’язково скупатися в лазні чи вдома.

У кого День ангела 23 червня

23 червня День ангела відзначають:

  • Олександр
  • Олексій
  • Антон
  • Артем
  • Герман
  • Петро
  • Святослав
  • Федір

Оберегом для тих, хто народився 23 червня, вважається смарагд. Це дорогоцінний різновид берилу з глибоким зеленим відтінком. У давнину існувало повір’я, що цей камінь наділений здатністю передбачати майбутнє.

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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".

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