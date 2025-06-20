Свято сьогодні, 20 червня: що не можна робити, прикмети дня, у кого День ангела

20 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого священномученика Методія, єпископа Патарського. До кінця року залишається 194 дні.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 20 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

20 червня вшановують пам’ять святого священномученика Методія, єпископа Патарського. Він жив у 3-4 столітті на території сучасної Туреччини та прославився як один із найвизначніших богословів раннього християнства.

Методій здобув глибоку освіту, присвятив себе духовному служінню і став монахом. Його ревність у проповідуванні віри та боротьбі з єресями здобула йому велику повагу.

Як єпископ Патарський, він активно працював над укріпленням християнства, виступаючи проти гностицизму та інших хибних учень. Через свою непохитну позицію він потрапив під переслідування римської влади.

Після арешту Методій мужньо витримав тортури, не зрікшись віри. Він загинув мученицькою смертю, залишившись прикладом стійкості та вірності християнському покликанню.

Що не можна робити 20 червня

Цього дня забороняється проявляти заздрість, адже вважається, що вона притягує нещастя і руйнує внутрішній спокій.

Не можна сваритися з близькими чи чужими - конфлікти в цей день можуть мати довготривалі наслідки.

Народні прикмети суворо забороняють вбивати павуків, бо це віщує біду або втрати в родині.

Також не рекомендується вживати страви з птаха, за винятком перепілок, оскільки це може накликати хвороби чи невдачу.

20 червня - "Мефодій Перепелятник" (фото: Freepik)

Народні прикмети і традиції 20 червня

У наших предків було чимало цікавих прикмет, пов’язаних із цим днем.

Якщо павук плете велику павутину - очікується тепла й ясна погода.

Коли йде дощ, вважалося, що така погода триматиметься ще сорок днів.

Якщо жаби активно стрибають по траві - це до опадів, а перепелиці, що літають поблизу людських осель, віщують сувору зиму.

Коли ж мурахи ховаються глибоко у мурашник - варто чекати сильних злив.

У народному календарі 20 червня отримало назву Мефодій Перепелятник. У цей день традиційно полювали на перепелів і готували з них різноманітні страви. Така назва свята пов’язана з давніми мисливськими звичаями, що мали ритуальний і побутовий характер.

У кого День ангела 20 червня

20 червня День ангела відзначають

Андрій

Гліб

Дмитро

Іван

Лука

Ян

Інна

Римма

Оберегом для народжених 20 червня вважається гіацинт - один із відомих коштовних каменів. Його цінують не лише за красу, а й за магічні властивості. З давніх часів вважалося, що гіацинт приносить душевну рівновагу та сприяє міцному, спокійному сну.