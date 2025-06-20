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Праздник сегодня, 20 июня: что нельзя делать, приметы дня, у кого День ангела

Пятница 20 июня 2025 05:55
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Праздник сегодня, 20 июня: что нельзя делать, приметы дня, у кого День ангела Какой праздник сегодня, 20 июня, по церковному календарю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

20 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого священномученика Мефодия, епископа Патарского. До конца года остается 194 дня.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 20 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

20 июня чтят память святого священномученика Мефодия, епископа Патарского. Он жил в 3-4 веке на территории современной Турции и прославился как один из самых выдающихся богословов раннего христианства.

Мефодий получил глубокое образование, посвятил себя духовному служению и стал монахом. Его ревность в проповедовании веры и борьбе с ересями снискала ему большое уважение.

Как епископ Патарский, он активно работал над укреплением христианства, выступая против гностицизма и других ложных учений. Из-за своей непоколебимой позиции он попал под преследование римских властей.

После ареста Мефодий мужественно выдержал пытки, не отрекшись от веры. Он погиб мученической смертью, оставшись примером стойкости и верности христианскому призванию.

Что нельзя делать 20 июня

В этот день запрещается проявлять зависть, ведь считается, что она притягивает несчастье и разрушает внутреннее спокойствие.

Нельзя ссориться с близкими или чужими - конфликты в этот день могут иметь долговременные последствия.

Народные приметы строго запрещают убивать пауков, потому что это предвещает беду или потери в семье.

Также не рекомендуется употреблять блюда из птицы, за исключением перепелов, поскольку это может навлечь болезни или неудачу.

Праздник сегодня, 20 июня: что нельзя делать, приметы дня, у кого День ангела20 июня - "Мефодий Перепелятник" (фото: Freepik)

Народные приметы и традиции 20 июня

У наших предков было немало интересных примет, связанных с этим днем.

  • Если паук плетет большую паутину - ожидается теплая и ясная погода.
  • Когда идет дождь, считалось, что такая погода будет держаться еще сорок дней.
  • Если лягушки активно прыгают по траве - это к осадкам, а перепела, летающие вблизи человеческих жилищ, предвещают суровую зиму.
  • Когда же муравьи прячутся глубоко в муравейник - стоит ждать сильных ливней.

В народном календаре 20 июня получило название Мефодий Перепелятник. В этот день традиционно охотились на перепелов и готовили из них разнообразные блюда. Такое название праздника связано с древними охотничьими обычаями, имевшими ритуальный и бытовой характер.

У кого День ангела 20 июня

20 июня День ангела отмечают

  • Андрей
  • Глеб
  • Дмитрий
  • Иван
  • Лука
  • Ян
  • Инна
  • Римма

Оберегом для рожденных 20 июня считается гиацинт - один из известных драгоценных камней. Его ценят не только за красоту, но и за магические свойства. С давних времен считалось, что гиацинт приносит душевное равновесие и способствует крепкому, спокойному сну.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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