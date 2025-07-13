Свято сьогодні, 13 липня: що заборонено робити у цей день, важливі народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

13 липня за новим церковним календарем віряни вшановують Собор архангела Гавриїла.

Архангел Гавриїл - один із семи найвищих небесних духів, які перебувають найближче до Господа. У християнській традиції він відомий як посланець Божих таємниць і чудес, про якого неодноразово згадується у Святому Письмі.

Саме Гавриїл, згідно з переказами, відкрив пророку Мойсею таємниці творіння світу та посприяв написанню Книги Буття.

Йому приписують важливу роль у благовістях: він сповістив Анну про майбутнє народження дочки - Пресвятої Богородиці, повідомив Діві Марії про народження Спасителя, а також застеріг Йосипа про загрозу з боку Ірода, тим самим врятувавши Ісуса, Марію і Йосипа. Усе життя Богородиці архангел Гавриїл залишався її небесним опікуном.

На іконах архангела Гавриїла найчастіше зображують як світловолосого юнака з білою лілією або квітучою гілкою райського дерева в руці - символом чистоти, благовістя і Божої волі. Іноді він тримає світильник із палаючою свічкою або дзеркальну сферу, що уособлює істину й прозріння.

Святкування Собору архангела Гавриїла 13 липня пов’язане із вшануванням храму, освяченого на його честь у Константинополі у XVII столітті.

Ікона архангела Гавриїла (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 13 липня

Під час грози категорично не рекомендується перебувати на відкритому повітрі, особливо біля високих дерев чи металевих конструкцій.

Народні прикмети суворо забороняють ловити рибу в цей день, вважаючи, що така діяльність принесе невдачу та спустошить водойми.

Засмагати у свято теж не варто - вважається, що це може накликати хворобу або погіршити самопочуття.

Хоча день святковий, традиції не радять відпочивати без діла - ледарювання вважається гріхом і передвісником проблем.

Не слід у цей день ні позичати гроші, ні брати їх у борг, бо це може призвести до тривалих фінансових труднощів і втрати добробуту.

Народні прикмети і традиції 13 липня

Якщо раптово йшов сильний дощ - це вважалося передвісником неврожайного року.

Коли граки починали злітатися в зграї, чекали на ранню осінь.

Щедрі жита на полі обіцяли багатий врожай лісових ягід.

Коли над лугами літало багато бджіл, сподівалися на теплу й суху погоду, тоді як темні хмари віщували різку зміну атмосферних умов.

Традиційно цей день пов’язували зі збиранням жита та активним сінокосом. Люди поспішали завершити роботи до початку сезону дощів, аби не втратити врожай. Затяжні опади могли серйозно пошкодити запаси кормів та зерна. Тому працю на полі вважали обов’язковою і важливою.

У кого День ангела 13 липня

13 липня День ангела відзначають

Антон

Гавриїл

Степан

Юліан

Талісманом тих, хто народився 13 липня, вважається нефрит. Це один із найдавніших оберегів, якому здавна приписували цілющі властивості. Вважалося, що цей камінь має силу зцілювати людину, зокрема допомагає при хворобах нирок.