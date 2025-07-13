Праздник сегодня, 13 июля: что запрещено делать в этот день, важные народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

13 июля по новому церковному календарю верующие чтят Собор архангела Гавриила.

Архангел Гавриил - один из семи высших небесных духов, которые находятся ближе всего к Господу. В христианской традиции он известен как посланник Божьих тайн и чудес, о котором неоднократно упоминается в Священном Писании.

Именно Гавриил, согласно преданию, открыл пророку Моисею тайны творения мира и поспособствовал написанию Книги Бытия.

Ему приписывают важную роль в благовестиях: он известил Анну о предстоящем рождении дочери - Пресвятой Богородицы, сообщил Деве Марии о рождении Спасителя, а также предостерег Иосифа об угрозе со стороны Ирода, тем самым спасая Иисуса, Марию и Иосифа. Всю жизнь Богородицы архангел Гавриил оставался ее небесным опекуном.

На иконах архангела Гавриила чаще всего изображают как светловолосого юношу с белой лилией или цветущей ветвью райского дерева в руке - символом чистоты, благовестия и Божьей воли. Иногда он держит светильник с горящей свечой или зеркальную сферу, олицетворяющую истину и прозрение.

Празднование Собора архангела Гавриила 13 июля связано с чествованием храма, освященного в его честь в Константинополе в XVII веке.

Икона архангела Гавриила (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 13 июля

Во время грозы категорически не рекомендуется находиться на открытом воздухе, особенно возле высоких деревьев или металлических конструкций.

Народные приметы строго запрещают ловить рыбу в этот день, считая, что такая деятельность принесет неудачу и опустошит водоемы.

Загорать в праздник тоже не стоит - считается, что это может навлечь болезнь или ухудшить самочувствие.

Хотя день праздничный, традиции не советуют отдыхать без дела - безделье считается грехом и предвестником проблем.

Не следует в этот день ни занимать деньги, ни брать их в долг, так как это может привести к длительным финансовым трудностям и потере благосостояния.

Народные приметы и традиции 13 июля

Если внезапно шел сильный дождь - это считалось предвестником неурожайного года.

Когда грачи начинали слетаться в стаи, ждали ранней осени.

Щедрая рожь на поле сулила богатый урожай лесных ягод.

Когда над лугами летало много пчел, надеялись на теплую и сухую погоду, тогда как темные облака предвещали резкое изменение атмосферных условий.

Традиционно этот день связывали с уборкой ржи и активным сенокосом. Люди спешили завершить работы до начала сезона дождей, чтобы не потерять урожай. Затяжные осадки могли серьезно повредить запасы кормов и зерна. Поэтому труд на поле считали обязательным и важным.

У кого День ангела 13 июля

13 июля День ангела отмечают

Антон

Гавриил

Степан

Юлиан

Талисманом тех, кто родился 13 июля, считается нефрит. Это один из древнейших оберегов, которому издавна приписывали целебные свойства. Считалось, что этот камень имеет силу исцелять человека, в частности помогает при болезнях почек.