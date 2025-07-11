Свято сьогодні, 11 липня: важливі прикмети, у кого День ангела, що не можна робити

Що за церковне свято сьогодні

11 липня вшановують пам’ять княгині Ольги - першої жінки-правительки Київської Русі, яка увійшла в історію як мудра й далекоглядна володарка.

За однією з версій, вона народилася близько 894 року на Псковщині та мала скандинавське ім’я Хельга, що означає "священна". Із князем Ігорем вона познайомилася ще дитиною, а згодом стала його дружиною і матір’ю князя Святослава.

Після жорстокої смерті чоловіка від рук древлян Ольга взяла владу в свої руки та жорстоко помстилася за загибель Ігоря.

Вона влаштувала кілька етапів помсти древлянам, знищивши їх послів та спаливши місто Іскоростень за допомогою птахів із запаленим клоччям. Попри суворість, княгиня проявила себе як мудра правителька, впровадила нову систему податків і налагодила порядок у державі.

У 957 році під час візиту до Константинополя Ольга прийняла християнство й охрестилася під іменем Олена, ставши першою християнкою серед князів Русі.

Вона сприяла поширенню нової віри: привезла з Візантії ікони, книги, започаткувала будівництво храмів. Її діяльність стала основою для подальшої християнізації Русі її онуком Володимиром Великим.

Після смерті княгині її мощі перенесли до Десятинної церкви в Києві. У 1547 році Ольгу зарахували до лику святих як рівноапостольну.

Свята княгиня Ольга (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 11 липня

У цей день заборонено сваритися та лаятися з рідними - це може принести розлад у сім’ї.

Заборонено давати в борг гроші, їжу чи сіль, бо разом із ними можна віддати своє щастя та добробут.

Не варто хвалитися власними досягненнями - це може накликати заздрість і невдачі.

Категорично не можна переїдати та ледарювати - день має бути активним і помірним у всьому.

Народні прикмети і традиції 11 липня

Народні прикмети на 11 липня допомагають передбачити врожай та погоду:

якщо вранці на городі багато роси - помідорів буде небагато;

якщо гримить - гарний день для риболовлі;

сонячна погода в цей день обіцяє щедрий урожай зернових;

велику кількість мошок пов’язують із грибним сезоном восени;

листя починає опадати - осінь настане раніше.

У народному календарі це Ольгин день. За традицією люди активно працюють: збирають перші овочі й фрукти, сушать сіно, жнуть зернові, роблять консервацію, йдуть у ліс по ягоди та гриби.

У кого День ангела 11 липня

11 липня День ангела відзначають

Аркадій

Іларіон

Лев

Олена

Ілона

Ольга

Тим, хто народився 11 липня, оберігом вважається опал. З давніх часів цьому каменю приписували особливу магічну силу. Його вважають символом духовного багатства та захисником тонких, нематеріальних сфер життя.