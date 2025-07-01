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Уважно стежте: 10 добрих прикмет, які завжди приносять удачу

Вівторок 01 липня 2025 07:55
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Уважно стежте: 10 добрих прикмет, які завжди приносять удачу Які прикмети пов'язані з удачею (фото: Pixabay)
Автор: Фелікс Коркін

Багато хто не надає значення дрібницям, натомість народні прикмети стверджують: закономірності є - і вони працюють. Залишається лише помітити їх і дозволити удачі увійти у ваше життя.

РБК-Україна зібрало десять простих знаків, що обіцяють успіх в справах і гармонію в домі.

Ідіть у дорогу під час дощу

Дощ здавна вважався символом очищення - він змиває дрібні неприємності й гріхи. Хоча подорож у негоду може видатися складною, саме така дорога, за прикметою, приносить заслужену винагороду. Пройдеш її - здобудеш більше, ніж інші.

Починайте справу під дзвін церковних дзвонів

Якщо ваші починання супроводжуються звуками з храму - це знак, що діло благословлене вищими силами. У такі моменти варто зупинитися, віддати данину молитві і побажати собі вдалого завершення. І справді: проєкти, розпочаті під торжественний дзвін, часто завершуються успіхом.

Монета упала орлом вгору

Піднята з лицем вгору монета - це перший знак вдалого грошового потоку. По прикметі, перед тим як підняти її - покладіть підошву туфлі, а потім скажіть: "Невдачі минають мене". Цей символ часто допомагає виграти, накопичити або знайти нові джерела доходу.

Знайти шкуру змії

Неочікувана знахідка - шматок шкіри змії - вважається потужним знаком підтримки долі. Така вдала знахідка в полі чи лісі віщує рік успішних справ. Використовуйте її як оберіг або просто збережіть у кишені - вона тримає удачу поруч.

Зберігайте чотирилисту конюшину

Знайдений випадково листок з чотирма листочками - символ великої удачі. Сушіть його в книзі, а потім лишіть у домашньому затишку. Вважається, що він захищає від негараздів і приносить удачу всім мешканцям.

Уважно стежте: 10 добрих прикмет, які завжди приносять удачуЧотирилиста конюшина - не тільки ірландський, а й міжнародний символ удачі (фото: Pixabay)

Захистіть дім

Вдома над дверима розміщуйте перекручені гілочки бузини й підкову - вони відлякують негативні вібрації. Сіль на підвіконні вбирає погану енергію; коли її буде достатньо, змийте крихітками щітки і викиньте подалі.

Кухонний ритуал перед виходом

Щоранку гладьте кут обіднього столу або стукайте у дверний косяк - це дрібна прикмета, що запускає позитивний день. Покладіть у гаманець монетку - вона "налаштує" ваш фінансовий потік на вдачу. І головне: залишайте табуретки на столі ніжками вгору - тоді день буде успішним і вдалим.

Талісмани з випадкових знахідок

Носіть з собою невеликі знахідки - "курячий бог" (камінчик із дірочкою), гудзик, браслет або металеву підковку - це чисто символічні обереги. Такі речі притягують удачу, відганяють невдачу і підтримують баланс.

Ранкові звички для щасливого дня

Прокидайтеся до сходу сонця, вдягайтеся, починаючи з правої руки та правої ноги - це дрібні дії, що символізують сприятливий старт. Якщо ви вдарились правим ліктем - чекайте приємного знайомства. А якщо раптом розсиплете цукор - це обіцяє солодке життя й успіх у справах.

Оберіг сімейного щастя

Коли всі члени родини піклуються один про одного, домівка отримує підтримку з іншого світу - так вважається. Будьте уважні до дрібних жестів доброти й піклування - вони формують атмосферу, яка притягує удачу.

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: сайти "Українські традиції", Lifehacker, "Подробиці".

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