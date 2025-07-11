Праздник сегодня, 11 июля: важные приметы, у кого День ангела, что нельзя делать

Что за церковный праздник сегодня

11 июля чтят память княгини Ольги - первой женщины-правительницы Киевской Руси, которая вошла в историю как мудрая и дальновидная правительница.

По одной из версий, она родилась около 894 года на Псковщине и носила скандинавское имя Хельга, что означает "священная". С князем Игорем она познакомилась еще ребенком, а впоследствии стала его женой и матерью князя Святослава.

После жестокой смерти мужа от рук древлян Ольга взяла власть в свои руки и жестоко отомстила за гибель Игоря.

Она устроила несколько этапов мести древлянам, уничтожив их послов и сожгла город Искоростень с помощью птиц с зажженным паклей. Несмотря на суровость, княгиня проявила себя как мудрая правительница, внедрила новую систему налогов и наладила порядок в государстве.

В 957 году во время визита в Константинополь Ольга приняла христианство и крестилась под именем Елена, став первой христианкой среди князей Руси.

Она способствовала распространению новой веры: привезла из Византии иконы, книги, начала строительство храмов. Ее деятельность стала основой для дальнейшей христианизации Руси ее внуком Владимиром Великим.

После смерти княгини ее мощи перенесли в Десятинную церковь в Киеве. В 1547 году Ольгу причислили к лику святых как равноапостольную.

Святая княгиня Ольга (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 11 июля

В этот день запрещено ссориться и ругаться с родными - это может принести разлад в семье.

Запрещено давать в долг деньги, еду или соль, потому что вместе с ними можно отдать свое счастье и благополучие.

Не стоит хвастаться собственными достижениями - это может навлечь зависть и неудачи.

Категорически нельзя переедать и лениться - день должен быть активным и умеренным во всем.

Народные приметы и традиции 11 июля

Народные приметы на 11 июля помогают предсказать урожай и погоду:

если утром на огороде много росы - помидоров будет немного;

если гремит - хороший день для рыбалки;

солнечная погода в этот день обещает щедрый урожай зерновых;

большое количество мошек связывают с грибным сезоном осенью;

листья начинают опадать - осень наступит раньше.

В народном календаре это Ольгин день. По традиции люди активно работают: собирают первые овощи и фрукты, сушат сено, жнут зерновые, делают консервацию, идут в лес за ягодами и грибами.

У кого День ангела 11 июля

11 июля День ангела отмечают

Аркадий

Илларион

Лев

Елена

Илона

Ольга

Тем, кто родился 11 июля, оберегом считается опал. С давних времен этому камню приписывали особую магическую силу. Его считают символом духовного богатства и защитником тонких, нематериальных сфер жизни.