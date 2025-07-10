ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Свято сьогодні, 10 липня: що не можна робити, у кого Дні ангела, народні прикмети

Четвер 10 липня 2025 05:55
UA EN RU
Свято сьогодні, 10 липня: що не можна робити, у кого Дні ангела, народні прикмети Яке свято сьогодні, 10 липня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Pexels)
Автор: Фелікс Коркін

10 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського. До кінця року залишається 174 дні.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 10 липня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

10 липня вшановують пам’ять Антонія Печерського - засновника Києво-Печерської лаври. Він народився 983 року в місті Любеч і в юності пішов на Афон, де прийняв чернечий постриг.

Згодом ігумен за божественним видінням відправив його назад до Києва. Антоній оселився в печері на Берестовій горі, жив у суворій аскезі, їв лише рослини і носив волосяницю. Згодом до нього почали приходити учні, і разом вони викопали велику печеру з келіями - так виникла Києво-Печерська лавра.

Коли ченців стало більше, Антоній відійшов у нову печеру і жив там як затворник, але послідовники йшли за ним і туди. Він також мав вплив на політичне життя, підтримуючи князя Святослава Ярославича.

Деякий час Антоній мешкав у Чернігові, де заснував ще один печерний монастир. У 1073 році він почав будівництво Успенського собору в лаврі. Помер у віці 90 років; його мощі досі перебувають у печерах, а сам Антоній вважається чудотворцем і провидцем.

Свято сьогодні, 10 липня: що не можна робити, у кого Дні ангела, народні прикметиІкона преподобних Антонія і Феодосія Печерських (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 10 липня

У день Антонія не можна відмовляти в допомозі тим, хто звертається з проханням - інакше накличете біду.

Заборонено сваритися чи кидати сміття у воду, адже вода цього дня вважається святою.

Не рекомендується прати, прибирати чи стригти волосся - це вважається поганим знаком.

Також не слід носити брудний одяг, бо це може призвести до хвороб.

У народі цей день називають "караючим святом", бо вірять, що святий Антоній карає вогнем тих, хто порушує традиції.

Народні прикмети і традиції 10 липня

У давнину цього дня спостерігали за природою та робили прогнози на найближчий час.

  • Якщо зранку не було роси - це вважалося знаком дощу ввечері.
  • Якщо верхівки беріз жовтіли - очікували ранню осінь.
  • Сильний гуркіт грому віщував рясну зливу, а глухий грім - затяжний, але не надто сильний дощ.

У день святого Антонія люди зверталися до нього з проханням про зцілення та мир, а перед молитвою обов’язково вмивалися, вірячи в цілющу силу води.

У кого День ангела 10 липня

10 липня День ангела відзначають

  • Олександр
  • Антон
  • Георгій
  • Данило
  • Леонтій
  • Нестор
  • Петро
  • Степан

Людям, народженим 10 липня, за талісман слугує хризоліт - напівкоштовний камінь ніжно-зеленого кольору. З давніх-давен його вважали оберегом від злих намірів та ворожнечі. Вірили, що хризоліт здатен захищати свого власника від недоброзичливців і прихованих небезпек.

Вас може зацікавити

При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календар Прикмети Свята День ангела
Новини
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос