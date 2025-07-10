Свято сьогодні, 10 липня: що не можна робити, у кого Дні ангела, народні прикмети
10 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського. До кінця року залишається 174 дні.
РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 10 липня і у кого День ангела.
Що за церковне свято сьогодні
10 липня вшановують пам’ять Антонія Печерського - засновника Києво-Печерської лаври. Він народився 983 року в місті Любеч і в юності пішов на Афон, де прийняв чернечий постриг.
Згодом ігумен за божественним видінням відправив його назад до Києва. Антоній оселився в печері на Берестовій горі, жив у суворій аскезі, їв лише рослини і носив волосяницю. Згодом до нього почали приходити учні, і разом вони викопали велику печеру з келіями - так виникла Києво-Печерська лавра.
Коли ченців стало більше, Антоній відійшов у нову печеру і жив там як затворник, але послідовники йшли за ним і туди. Він також мав вплив на політичне життя, підтримуючи князя Святослава Ярославича.
Деякий час Антоній мешкав у Чернігові, де заснував ще один печерний монастир. У 1073 році він почав будівництво Успенського собору в лаврі. Помер у віці 90 років; його мощі досі перебувають у печерах, а сам Антоній вважається чудотворцем і провидцем.
Ікона преподобних Антонія і Феодосія Печерських (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити 10 липня
У день Антонія не можна відмовляти в допомозі тим, хто звертається з проханням - інакше накличете біду.
Заборонено сваритися чи кидати сміття у воду, адже вода цього дня вважається святою.
Не рекомендується прати, прибирати чи стригти волосся - це вважається поганим знаком.
Також не слід носити брудний одяг, бо це може призвести до хвороб.
У народі цей день називають "караючим святом", бо вірять, що святий Антоній карає вогнем тих, хто порушує традиції.
Народні прикмети і традиції 10 липня
У давнину цього дня спостерігали за природою та робили прогнози на найближчий час.
- Якщо зранку не було роси - це вважалося знаком дощу ввечері.
- Якщо верхівки беріз жовтіли - очікували ранню осінь.
- Сильний гуркіт грому віщував рясну зливу, а глухий грім - затяжний, але не надто сильний дощ.
У день святого Антонія люди зверталися до нього з проханням про зцілення та мир, а перед молитвою обов’язково вмивалися, вірячи в цілющу силу води.
У кого День ангела 10 липня
10 липня День ангела відзначають
- Олександр
- Антон
- Георгій
- Данило
- Леонтій
- Нестор
- Петро
- Степан
Людям, народженим 10 липня, за талісман слугує хризоліт - напівкоштовний камінь ніжно-зеленого кольору. З давніх-давен його вважали оберегом від злих намірів та ворожнечі. Вірили, що хризоліт здатен захищати свого власника від недоброзичливців і прихованих небезпек.
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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".