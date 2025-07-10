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Праздник сегодня, 10 июля: что нельзя делать, у кого Дни ангела, народные приметы

Четверг 10 июля 2025 05:55
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Праздник сегодня, 10 июля: что нельзя делать, у кого Дни ангела, народные приметы Какой праздник сегодня, 10 июля, по церковному календарю (иллюстративное фото: Pexels)
Автор: Феликс Коркин

10 июля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Антония Печерского. До конца года остается 174 дня.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 10 июля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

10 июля чтят память Антония Печерского - основателя Киево-Печерской лавры. Он родился в 983 году в городе Любеч и в юности ушел на Афон, где принял монашеский постриг.

Впоследствии игумен по божественному видению отправил его обратно в Киев. Антоний поселился в пещере на Берестовой горе, жил в строгой аскезе, ел только растения и носил власяницу. Со временем к нему начали приходить ученики, и вместе они выкопали большую пещеру с кельями - так возникла Киево-Печерская лавра.

Когда монахов стало больше, Антоний отошел в новую пещеру и жил там как затворник, но последователи шли за ним и туда. Он также имел влияние на политическую жизнь, поддерживая князя Святослава Ярославича.

Некоторое время Антоний жил в Чернигове, где основал еще один пещерный монастырь. В 1073 году он начал строительство Успенского собора в лавре. Умер в возрасте 90 лет; его мощи до сих пор находятся в пещерах, а сам Антоний считается чудотворцем и провидцем.

Праздник сегодня, 10 июля: что нельзя делать, у кого Дни ангела, народные приметыИкона преподобных Антония и Феодосия Печерских (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 10 июля

В день Антония нельзя отказывать в помощи тем, кто обращается с просьбой - иначе накличете беду.

Запрещено ссориться или бросать мусор в воду, ведь вода в этот день считается святой.

Не рекомендуется стирать, убирать или стричь волосы - это считается плохим знаком.

Также не следует носить грязную одежду, потому что это может привести к болезням.

В народе этот день называют "карающим праздником", потому что верят, что святой Антоний наказывает огнем тех, кто нарушает традиции.

Народные приметы и традиции 10 июля

В древности в этот день наблюдали за природой и делали прогнозы на ближайшее время.

  • Если утром не было росы - это считалось знаком дождя вечером.
  • Если верхушки берез желтели - ожидали раннюю осень.
  • Сильный раскат грома предвещал обильный ливень, а глухой гром - затяжной, но не слишком сильный дождь.

В день святого Антония люди обращались к нему с просьбой об исцелении и мире, а перед молитвой обязательно умывались, веря в целебную силу воды.

У кого День ангела 10 июля

10 июля День ангела отмечают

  • Александр
  • Антон
  • Георгий
  • Даниил
  • Леонтий
  • Нестор
  • Петр
  • Степан

Людям, рожденным 10 июля, талисманом служит хризолит - полудрагоценный камень нежно-зеленого цвета. Издавна его считали оберегом от злых намерений и вражды. Верили, что хризолит способен защищать своего владельца от недоброжелателей и скрытых опасностей.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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