Не те свято. Новорічна реклама Coca-Cola викликала масову критику через ШІ (відео)

Критика торішніх AI-роликів

Компанія вже стикалася з критикою торік, коли випустила три ролики, створені за допомогою ШІ: у них користувачі помітили нереалістичні обличчя і "ковзаючі" колеса у святкових вантажівок.

Незважаючи на це, бренд вирішив продовжити експеримент і представив нову кампанію, яка, на думку багатьох коментаторів, має ще дивніший вигляд.

Неприродна анімація та "застарілий" візуальний стиль

У новому ролику під назвою "Свята наближаються" замість людей показані різноманітні звірі - від білих ведмедів до панди та лінивця. Однак стилістика персонажів помітно відрізняється від сцени до сцени: десь розробники намагаються домогтися реалізму, а десь тварини виглядають мультяшними з перебільшеними рисами.

Рухи героїв також здаються неприродними - наче це плоскі зображення, які просто "пересувають" по кадру. На тлі сучасних нейромереж на кшталт OpenAI Sora 2 або Google Veo 3 реклама виглядає відверто застарілою.

Єдине помітне поліпшення порівняно з минулим роком - колеса фірмових вантажівок Coca-Cola цього разу дійсно обертаються, а не "ковзають" по снігу.

Як зазначає The Wall Street Journal, над кампанією працювали студії Silverside і Secret Level - ті самі, що брали участь у створенні торішніх AI-роликів.

Компанія відмовилася назвати вартість нового проекту, але заявила, що над ним працювали близько 100 осіб - приблизно стільки ж, скільки і під час традиційних зйомок без участі ШІ. Серед них були п'ять фахівців із генеративних моделей, яким довелося створювати і коригувати понад 70 000 AI-кліпів.

Побоювання в галузі

Усе це відбувається на тлі побоювань в індустрії: рекламні та медіа-компанії дедалі активніше замінюють творчі команди на алгоритми, що викликає питання про майбутнє робочих місць.

Цього року Google також представила свою першу повністю "AI-створену" рекламу, заявивши, що глядачам не так важливо, як саме був зроблений ролик.

Проте Coca-Cola впевнена, що такий підхід себе виправдовує. За словами директора з маркетингу Маноло Арройо, виробництво з використанням ШІ виходить швидше і дешевше: "Раніше ми починали роботу над новорічним роликом за рік. Зараз це можна зробити приблизно за місяць", - зазначив він.