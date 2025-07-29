Свято 29 липня: що сьогодні не можна робити, прикмети та хто святкує День ангела

Сьогодні, 29 липня, православні християни відзначають День пам'яті святого мученика Калиника. Цей день у церковному календарі має свої особливі традиції, народні прикмети та заборони, яких дотримувалися наші предки.

РБК-Україна розповідає, яке свято відзначають 29 липня, які є народні прикмети та заборони цього дня та хто святкує День ангела.

Історія святого мученика Калиника: непохитна віра

Святий Калиник народився у християнській родині й з дитинства був глибоко відданий вірі. Цей святий присвятив своє життя вивченню та проповіді Євангелія. Він багато подорожував світом та закликав людей прийняти християнство.

Служіння Калиника припало на період жорстоких переслідувань християн за правління імператора Діоклетіана. Його заарештували та вимагали відректися від віри та принести жертву язичницьким богам. Але Калиник відмовив імператорському чиновнику Сакердону та залишився непохитним у своїй відданості хреста.

Правитель, вражений непохитною стійкістю святого, наказав піддати його найжорстокішим тортурам. Калиника довго били та катували, змушуючи відректися від своєї віри. Проте його дух залишився незламним. Врешті-решт, його спалили живцем за містом. Так він увійшов до небесного царства як святий мученик, ставши вічним символом незламної віри.

Народні повір'я та заборони 29 липня

За давніми українськими традиціями, 29 липня існували певні дії, яких варто було уникати, аби не накликати на себе біду:

Не чіпайте калину. Категорично заборонялося ламати чи рубати гілки калини, а також лаятися поблизу цього дерева. Вважалося, що це може принести нещастя.

Уникайте фінансових справ до обіду. Цього дня не варто було давати гроші в борг, планувати бюджет чи здійснювати великі продажі. Предки вірили, що такі дії можуть призвести до грошових проблем та погіршення життя.

Уникайте сварок та негативу. Дуже важливо було утримуватися від образ, лихослів'я та бажання зла іншим. Натомість радили проявляти щедрість і готовність допомогти нужденним.

Відпочиньте від важкої праці. Не рекомендувалося займатися важкою роботою на городі чи полі, а також в'язати, шити або вишивати.

Прикмети та традиції дня

Наші предки ретельно спостерігали за природою 29 липня, адже вірили, що вона може багато розповісти про майбутнє:

Теплий ранок віщував ясний та сонячний день.

Якщо в лісі було багато грибів та ягід, це обіцяло сувору зиму.

Тепла погода з дощем прогнозувала великий урожай грибів.

Туман, що стелиться над водою, вказував на гарний урожай.

Голосне каркання ворон було знаком дощу.

Традиційно цього дня українці вмивалися соком калини зранку. Вірили, що це допомагає зберегти молодість та красу на довгі роки.

Крім того, навіть просте перебування поруч із калиновим деревом, за повір'ями, могло забезпечити міцне здоров'я на цілий рік.

Хто святкує іменини та які події відзначаються 29 липня

Сьогодні, 29 липня, свої іменини відзначають:

Михайло (Михаїл)

Даниїл

Серафима

Феодотія

За гороскопом, ті, хто народився 29 липня, належать до знаку Лева.

Окрім православного свята, 29 липня у світі відзначаються кілька важливих міжнародних дат, ініційованих Організацією Об'єднаних Націй. Ці дні привертають увагу до глобальних екологічних та соціальних проблем:

Міжнародний день тигра (International Tiger Day)

Сьогодні світ закликає до порятунку тигрів. Цей день, заснований у 2010 році, має на меті привернути увагу до катастрофічного скорочення популяції цих величних тварин.

На початку XX століття у дикій природі мешкало близько 100 тисяч тигрів, а нині їх менше ніж 4 тисячі. Три підвиди вже вимерли (балійський, каспійський, яванський) через браконьєрство, втрату середовищ існування та полювання.

Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією

Також 29 липня відзначається день, присвячений соціокультурному розмаїттю та боротьбі з дискримінацією. Мета свята - привернути увагу до проблем дискримінації та підкреслити цінність різноманітності культур.

Цей день нагадує про важливість мирного співіснування, гуманізму та поваги до культурної спадщини кожного народу.