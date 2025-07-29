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Праздник 29 июля: что сегодня нельзя делать, приметы и кто празднует День ангела

Вторник 29 июля 2025 05:45
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Праздник 29 июля: что сегодня нельзя делать, приметы и кто празднует День ангела Праздник 29 июля (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня, 29 июля, православные христиане отмечают День памяти святого мученика Калиника. Этот день в церковном календаре имеет свои особые традиции, народные приметы и запреты, которых придерживались наши предки.

РБК-Украина рассказывает, какой праздник отмечают 29 июля, какие есть народные приметы и запреты этого дня и кто празднует День ангела.

История святого мученика Калиника: непоколебимая вера

Святой Калиник родился в христианской семье и с детства был глубоко предан вере. Этот святой посвятил свою жизнь изучению и проповеди Евангелия. Он много путешествовал по миру и призывал людей принять христианство.

Служение Калиника пришлось на период жестоких преследований христиан при правлении императора Диоклетиана. Его арестовали и требовали отречься от веры и принести жертву языческим богам. Но Калиник отказал императорскому чиновнику Сакердону и остался непоколебимым в своей преданности кресту.

Правитель, пораженный непоколебимой стойкостью святого, приказал подвергнуть его жесточайшим пыткам. Калиника долго били и пытали, заставляя отречься от своей веры. Однако его дух остался несокрушимым. В конце концов, его сожгли заживо за городом. Так он вошел в небесное царство как святой мученик, став вечным символом несокрушимой веры.

Народные поверья и запреты 29 июля

По давним украинским традициям, 29 июля существовали определенные действия, которых следовало избегать, чтобы не навлечь на себя беду:

Не трогайте калину. Категорически запрещалось ломать или рубить ветви калины, а также ругаться вблизи этого дерева. Считалось, что это может принести несчастье.

Избегайте финансовых дел до обеда. В этот день не стоило давать деньги в долг, планировать бюджет или осуществлять крупные продажи. Предки верили, что такие действия могут привести к денежным проблемам и ухудшению жизни.

Избегайте ссор и негатива. Очень важно было воздерживаться от обид, сквернословия и желания зла другим. Зато советовали проявлять щедрость и готовность помочь нуждающимся.

Отдохните от тяжелого труда. Не рекомендовалось заниматься тяжелой работой на огороде или поле, а также вязать, шить или вышивать.

Приметы и традиции дня

Наши предки тщательно наблюдали за природой 29 июля, ведь верили, что она может многое рассказать о будущем:

  • Теплое утро предвещало ясный и солнечный день.
  • Если в лесу было много грибов и ягод, это обещало суровую зиму.
  • Теплая погода с дождем прогнозировала большой урожай грибов.
  • Туман, стелющийся над водой, указывал на хороший урожай.
  • Громкое карканье ворон было знаком дождя.

Традиционно в этот день украинцы умывались соком калины с утра. Верили, что это помогает сохранить молодость и красоту на долгие годы.

Кроме того, даже простое пребывание рядом с калиновым деревом, по поверьям, могло обеспечить крепкое здоровье на целый год.

Кто празднует именины и какие события отмечаются 29 июля

Сегодня, 29 июля, свои именины отмечают:

  • Михаил (Михаил)
  • Даниил
  • Серафима
  • Феодотия

По гороскопу, те, кто родился 29 июля, принадлежат к знаку Льва.

Кроме православного праздника, 29 июля в мире отмечаются несколько важных международных дат, инициированных Организацией Объединенных Наций. Эти дни привлекают внимание к глобальным экологическим и социальным проблемам:

Международный день тигра (International Tiger Day)

Сегодня мир призывает к спасению тигров. Этот день, основанный в 2010 году, имеет целью привлечь внимание к катастрофическому сокращению популяции этих величественных животных.

В начале XX века в дикой природе обитало около 100 тысяч тигров, а сейчас их меньше 4 тысяч. Три подвида уже вымерли (балийский, каспийский, яванский) из-за браконьерства, потери среды обитания и охоты.

Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией

Также 29 июля отмечается день, посвященный социокультурному разнообразию и борьбе с дискриминацией. Цель праздника - привлечь внимание к проблемам дискриминации и подчеркнуть ценность разнообразия культур.

Этот день напоминает о важности мирного сосуществования, гуманизма и уважения к культурному наследию каждого народа.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

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