Свято 22 серпня: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети та традиції

Сьогодні, 22 серпня, православна церква вшановує пам’ять мученика Агафоника та його сподвижників. У народі цей день отримав назву Агафон Огуменник і має свої традиції, прикмети та заборони.
РБК-Україна розповідає про історію свята, головні заборони дня, а також народні повір'я, що з ним пов'язані.
За новим церковним календарем 22 серпня православні відзначають день пам’яті мученика Агафоника, Зотіка, Феопрепія, Акіндіна, Северіана, Зінона та їхніх товаришів, які загинули за віру у IV столітті.
Агафонік був знатного походження, однак присвятив життя служінню Христу. Його промови навертали язичників у християнство, що викликало гнів імператора Максиміана. За наказом правителя святого піддали тортурам і стратили. Його мощі зберігаються в Константинополі у храмі, зведеному на його честь.
До мученика Агафоника віряни звертаються з проханням зміцнити віру, отримати сили для подолання випробувань, захиститися від злих людей та недобрих думок.
Згідно з народними віруваннями та церковними традиціями, сьогодні варто утриматися від певних дій:
Існувало повір’я, що в цей день по селах блукає лісовик, який розкидає сіно та снопи. Щоб його зупинити, господарі обводили гумно колом.
У цей день радили робити якомога більше добрих справ, адже вважалося, що добро повертається втричі.
Також рекомендували сумлінно працювати, щоб заручитися прихильністю долі.
Сьогодні свої іменини святкують: Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій, Іван, Севастян.
Сьогодні, 22 серпня, у світі та в Україні відзначають кілька важливих пам'ятних днів:
Вас також може зацікавити:
При написанні матеріалу були використані такі джерела: церковний календар, сайти "Ближче до Бога" та DayToday.