Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Праздник 22 августа: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и традиции

Какой праздник сегодня, 22 августа, и что нельзя делать (Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня, 22 августа, православная церковь чтит память мученика Агафоника и его сподвижников. В народе этот день получил название Агафон Огуменник и имеет свои традиции, приметы и запреты.

РБК-Украина рассказывает об истории праздника, главных запретах дня, а также народных поверьях, которые с ним связаны.

Какой сегодня церковный праздник

По новому церковному календарю 22 августа православные отмечают день памяти мученика Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана, Зинона и их товарищей, погибших за веру в IV веке.

Агафоник был знатного происхождения, однако посвятил жизнь служению Христу. Его речи обращали язычников в христианство, что вызвало гнев императора Максимиана. По приказу правителя святого подвергли пыткам и казнили. Его мощи хранятся в Константинополе в храме, возведенном в его честь.

К мученику Агафонику верующие обращаются с просьбой укрепить веру, получить силы для преодоления испытаний, защититься от злых людей и недобрых мыслей.

Что нельзя делать 22 августа

Согласно народным верованиям и церковным традициям, сегодня стоит воздержаться от определенных действий:

  • Ссориться и сквернословить. Ибо этот день должен быть наполнен миром и добрыми словами.
  • Менять место работы, потому что начинать новые дела в этот день - к неудаче.
  • Давать деньги в долг.
  • Делиться планами или начинать новые дела, потому что они не сбудутся.

Традиции этого дня

Существовало поверье, что в этот день по селам блуждает леший, который разбрасывает сено и снопы. Чтобы его остановить, хозяева обводили гумно кругом.

В этот день советовали делать как можно больше добрых дел, ведь считалось, что добро возвращается втрое.

Также рекомендовали добросовестно работать, чтобы заручиться благосклонностью судьбы.

Народные приметы на 22 августа

  • Солнечная погода - к теплой осени.
  • Холод и сырость - зима придет рано.
  • Паутина летает высоко - зима будет суровая и морозная.
  • Если дует южный ветер - зимой будет много снега.
  • Плохая погода предвещает слабый урожай в следующем году.

У кого сегодня День ангела

Сегодня свои именины празднуют: Алексей, Антон, Дмитрий, Леонтий, Иван, Севастьян, Леонтий.

Какие еще праздники отмечают 22 августа

Сегодня, 22 августа, в мире и в Украине отмечают несколько важных памятных дней:

  • День памяти погибших правоохранителей. В Украине этот день посвящен чествованию памяти правоохранителей, которые отдали свою жизнь, защищая закон и порядок.
  • Всемирный день мозга. Праздник был учрежден Всемирной федерацией неврологии в 2014 году. Его цель - привлечь внимание к важности здоровья мозга и профилактики неврологических заболеваний.
  • День экологического долга. Этот день символизирует момент, когда человечество использовало все природные ресурсы, которые Земля может восстановить за год. Отмечается с 1987 года, и его дата ежегодно меняется, поскольку зависит от интенсивности потребления.
  • Международный день поминовения людей, ставших жертвами насилия по причине их религии или убеждений.
  • Всемирный день фольклора. Это возможность вспомнить культурные традиции, народные истории, танцы, музыку, которые передаются из поколения в поколение.
  • День растительного молока. Еще одно современное празднование - в поддержку альтернативных напитков.

При написании материала были использованы следующие источники: церковный календарь, сайты "Ближе к Богу" и DayToday.

