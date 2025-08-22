Праздник 22 августа: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и традиции

Сегодня, 22 августа, православная церковь чтит память мученика Агафоника и его сподвижников. В народе этот день получил название Агафон Огуменник и имеет свои традиции, приметы и запреты.
РБК-Украина рассказывает об истории праздника, главных запретах дня, а также народных поверьях, которые с ним связаны.
По новому церковному календарю 22 августа православные отмечают день памяти мученика Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана, Зинона и их товарищей, погибших за веру в IV веке.
Агафоник был знатного происхождения, однако посвятил жизнь служению Христу. Его речи обращали язычников в христианство, что вызвало гнев императора Максимиана. По приказу правителя святого подвергли пыткам и казнили. Его мощи хранятся в Константинополе в храме, возведенном в его честь.
К мученику Агафонику верующие обращаются с просьбой укрепить веру, получить силы для преодоления испытаний, защититься от злых людей и недобрых мыслей.
Согласно народным верованиям и церковным традициям, сегодня стоит воздержаться от определенных действий:
Существовало поверье, что в этот день по селам блуждает леший, который разбрасывает сено и снопы. Чтобы его остановить, хозяева обводили гумно кругом.
В этот день советовали делать как можно больше добрых дел, ведь считалось, что добро возвращается втрое.
Также рекомендовали добросовестно работать, чтобы заручиться благосклонностью судьбы.
Сегодня свои именины празднуют: Алексей, Антон, Дмитрий, Леонтий, Иван, Севастьян, Леонтий.
