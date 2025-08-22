Свято 22 серпня: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети та традиції

Сьогодні, 22 серпня, православна церква вшановує пам’ять мученика Агафоника та його сподвижників. У народі цей день отримав назву Агафон Огуменник і має свої традиції, прикмети та заборони.

РБК-Україна розповідає про історію свята, головні заборони дня, а також народні повір'я, що з ним пов'язані.

Яке сьогодні церковне свято

За новим церковним календарем 22 серпня православні відзначають день пам’яті мученика Агафоника, Зотіка, Феопрепія, Акіндіна, Северіана, Зінона та їхніх товаришів, які загинули за віру у IV столітті.

Агафонік був знатного походження, однак присвятив життя служінню Христу. Його промови навертали язичників у християнство, що викликало гнів імператора Максиміана. За наказом правителя святого піддали тортурам і стратили. Його мощі зберігаються в Константинополі у храмі, зведеному на його честь.

До мученика Агафоника віряни звертаються з проханням зміцнити віру, отримати сили для подолання випробувань, захиститися від злих людей та недобрих думок.

Що не можна робити 22 серпня

Згідно з народними віруваннями та церковними традиціями, сьогодні варто утриматися від певних дій:

Сваритися і лихословити. Натомість цей день має бути наповнений миром і добрими словами.

Змінювати місце роботи, бо розпочинати нові справи в цей день - до невдачі.

Давати гроші в борг.

Ділитися планами чи починати нові справи, бо вони не збудуться.

Традиції цього дня

Існувало повір’я, що в цей день по селах блукає лісовик, який розкидає сіно та снопи. Щоб його зупинити, господарі обводили гумно колом.

У цей день радили робити якомога більше добрих справ, адже вважалося, що добро повертається втричі.

Також рекомендували сумлінно працювати, щоб заручитися прихильністю долі.

Народні прикмети на 22 серпня

Сонячна погода - до теплої осені.

Холод і вогкість - зима прийде рано.

Павутина літає високо - зима буде сувора і морозною.

Якщо дме південний вітер - взимку буде багато снігу.

Погана погода віщує слабкий урожай наступного року.

У кого сьогодні День ангела

Сьогодні свої іменини святкують: Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій, Іван, Севастян.

Які ще свята відзначають 22 серпня

Сьогодні, 22 серпня, у світі та в Україні відзначають кілька важливих пам'ятних днів: