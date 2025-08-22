Праздник 22 августа: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и традиции
Сегодня, 22 августа, православная церковь чтит память мученика Агафоника и его сподвижников. В народе этот день получил название Агафон Огуменник и имеет свои традиции, приметы и запреты.
РБК-Украина рассказывает об истории праздника, главных запретах дня, а также народных поверьях, которые с ним связаны.
Какой сегодня церковный праздник
По новому церковному календарю 22 августа православные отмечают день памяти мученика Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана, Зинона и их товарищей, погибших за веру в IV веке.
Агафоник был знатного происхождения, однако посвятил жизнь служению Христу. Его речи обращали язычников в христианство, что вызвало гнев императора Максимиана. По приказу правителя святого подвергли пыткам и казнили. Его мощи хранятся в Константинополе в храме, возведенном в его честь.
К мученику Агафонику верующие обращаются с просьбой укрепить веру, получить силы для преодоления испытаний, защититься от злых людей и недобрых мыслей.
Что нельзя делать 22 августа
Согласно народным верованиям и церковным традициям, сегодня стоит воздержаться от определенных действий:
- Ссориться и сквернословить. Ибо этот день должен быть наполнен миром и добрыми словами.
- Менять место работы, потому что начинать новые дела в этот день - к неудаче.
- Давать деньги в долг.
- Делиться планами или начинать новые дела, потому что они не сбудутся.
Традиции этого дня
Существовало поверье, что в этот день по селам блуждает леший, который разбрасывает сено и снопы. Чтобы его остановить, хозяева обводили гумно кругом.
В этот день советовали делать как можно больше добрых дел, ведь считалось, что добро возвращается втрое.
Также рекомендовали добросовестно работать, чтобы заручиться благосклонностью судьбы.
Народные приметы на 22 августа
- Солнечная погода - к теплой осени.
- Холод и сырость - зима придет рано.
- Паутина летает высоко - зима будет суровая и морозная.
- Если дует южный ветер - зимой будет много снега.
- Плохая погода предвещает слабый урожай в следующем году.
У кого сегодня День ангела
Сегодня свои именины празднуют: Алексей, Антон, Дмитрий, Леонтий, Иван, Севастьян, Леонтий.
Какие еще праздники отмечают 22 августа
Сегодня, 22 августа, в мире и в Украине отмечают несколько важных памятных дней:
- День памяти погибших правоохранителей. В Украине этот день посвящен чествованию памяти правоохранителей, которые отдали свою жизнь, защищая закон и порядок.
- Всемирный день мозга. Праздник был учрежден Всемирной федерацией неврологии в 2014 году. Его цель - привлечь внимание к важности здоровья мозга и профилактики неврологических заболеваний.
- День экологического долга. Этот день символизирует момент, когда человечество использовало все природные ресурсы, которые Земля может восстановить за год. Отмечается с 1987 года, и его дата ежегодно меняется, поскольку зависит от интенсивности потребления.
- Международный день поминовения людей, ставших жертвами насилия по причине их религии или убеждений.
- Всемирный день фольклора. Это возможность вспомнить культурные традиции, народные истории, танцы, музыку, которые передаются из поколения в поколение.
- День растительного молока. Еще одно современное празднование - в поддержку альтернативных напитков.
