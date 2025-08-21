UA

Свято 21 серпня: чому сьогодні не можна ходити в гості, прикмети та традиції

Яке свято 21 серпня відзначають в Україні (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

21 серпня - особливий день в церковному та міжнародному календарях. В Україні та світі відзначають одразу декілька важливих свят, з якими пов'язані цікаві традиції, заборони та прикмети.

РБК-Україна розповідає, які свята відзначають 21 серпня, що можна і не варто робити в цей день.

Які церковні свята 21 серпня в Україні

Віряни сьогодні вшановують Фадея Едеського, одного із 70 апостолів. За переказами, він наважився прийняти хрещення в Йордані після того, як почув проповідь Івана Предтечі в Єрусалимі.

Згодом став служителем Бога та почав виступати з проповідями, завдяки яким до християнства навернулося чимало людей.

У молитвах до апостола просять про допомогу у тяжких ситуаціях, силу та заступництво.

Церква також згадує преподобного Аврамія Працелюбного, який жив у кінці XII - на початку XIII століття.

Він був ченцем Києво-Печерського монастиря, який вирізнявся покірністю, скромністю та невтомною працею.

Як відомо, святого канонізували у 1643 році, а його мощі зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. 

Моляться святому у скрутному становищі, зокрема люди, які втратили роботу.

Також цього дня вшановують пам'ять мучениці Васси та її дітей, які постраждали за віру.

Народні традиції 21 серпня: що можна робити

В народі свято отримало назву Тадеїв день. Віряни звертаються до святих з молитвами. 

Було заведено збирати яблука та готувати заготівлі на зиму. Ще одна традиція - сіяти щавель. Вважалося, що цього дня він краще росте. 

Сни, побачені у ніч на 21 серпня, можуть бути віщими. Також прислухалися до знаків цього дня - вони можуть підказати майбутнє родини.

Народні прикмети на 21 серпня

  • Ясна і тепла погода в цей день віщує таку ж осінь.
  • Туман зранку - найближчими днями буде дощ.
  • Пішов дощ - до ранньої та холодної осені.
  • Якщо горобина всипана ягодами, то осінь буде дощовою.

Що не можна робити 21 серпня 

  • Сваритися, лихословити та проявляти злість.
  • Не варто ходити в гості чи приймати гостей - до конфліктів.
  • Робити великі покупки чи витрачати значні суми грошей - до фінансових проблем.
  • Зривати яблука та витирати їх рушником - врожай швидко зіпсується.
  • Витрачати багато їжі чи припасів - до бідності.

Хто святкує День ангела 21 серпня

Іменини сьогодні відзначають: Павло, Олександр, Марфа.

Які ще свята відзначають 21 серпня

  • Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму - заснований Генасамблеєю ООН у 2017 році.
  • Всесвітній день Аватара - саме цього дня у 2009 році вийшов перший трейлер культового фільму режисера Джеймса Кемерона.
  • День без косметики та макіяжу - подія, якою жінки закликають цінувати природну красу.
  • День поета - свято, яке було започатковане британським філантропом Вільямом Сихгартом у 1994 році з метою відзначити заслуги невизнаних митців.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: церковний календар, сайти "Ближче до Бога" та DayToday.

