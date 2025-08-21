Свято 21 серпня: чому сьогодні не можна ходити в гості, прикмети та традиції

21 серпня - особливий день в церковному та міжнародному календарях. В Україні та світі відзначають одразу декілька важливих свят, з якими пов'язані цікаві традиції, заборони та прикмети.
які свята відзначають 21 серпня, що можна і не варто робити в цей день.
Віряни сьогодні вшановують Фадея Едеського, одного із 70 апостолів. За переказами, він наважився прийняти хрещення в Йордані після того, як почув проповідь Івана Предтечі в Єрусалимі.
Згодом став служителем Бога та почав виступати з проповідями, завдяки яким до християнства навернулося чимало людей.
У молитвах до апостола просять про допомогу у тяжких ситуаціях, силу та заступництво.
Церква також згадує преподобного Аврамія Працелюбного, який жив у кінці XII - на початку XIII століття.
Він був ченцем Києво-Печерського монастиря, який вирізнявся покірністю, скромністю та невтомною працею.
Як відомо, святого канонізували у 1643 році, а його мощі зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.
Моляться святому у скрутному становищі, зокрема люди, які втратили роботу.
Також цього дня вшановують пам'ять мучениці Васси та її дітей, які постраждали за віру.
В народі свято отримало назву Тадеїв день. Віряни звертаються до святих з молитвами.
Було заведено збирати яблука та готувати заготівлі на зиму. Ще одна традиція - сіяти щавель. Вважалося, що цього дня він краще росте.
Сни, побачені у ніч на 21 серпня, можуть бути віщими. Також прислухалися до знаків цього дня - вони можуть підказати майбутнє родини.
Іменини сьогодні відзначають: Павло, Олександр, Марфа.
