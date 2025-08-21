Свято 21 серпня: чому сьогодні не можна ходити в гості, прикмети та традиції

Які церковні свята 21 серпня в Україні

Віряни сьогодні вшановують Фадея Едеського, одного із 70 апостолів. За переказами, він наважився прийняти хрещення в Йордані після того, як почув проповідь Івана Предтечі в Єрусалимі.

Згодом став служителем Бога та почав виступати з проповідями, завдяки яким до християнства навернулося чимало людей.

У молитвах до апостола просять про допомогу у тяжких ситуаціях, силу та заступництво.

Церква також згадує преподобного Аврамія Працелюбного, який жив у кінці XII - на початку XIII століття.

Він був ченцем Києво-Печерського монастиря, який вирізнявся покірністю, скромністю та невтомною працею.

Як відомо, святого канонізували у 1643 році, а його мощі зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Моляться святому у скрутному становищі, зокрема люди, які втратили роботу.

Також цього дня вшановують пам'ять мучениці Васси та її дітей, які постраждали за віру.

Народні традиції 21 серпня: що можна робити

В народі свято отримало назву Тадеїв день. Віряни звертаються до святих з молитвами.

Було заведено збирати яблука та готувати заготівлі на зиму. Ще одна традиція - сіяти щавель. Вважалося, що цього дня він краще росте.

Сни, побачені у ніч на 21 серпня, можуть бути віщими. Також прислухалися до знаків цього дня - вони можуть підказати майбутнє родини.

Народні прикмети на 21 серпня

Ясна і тепла погода в цей день віщує таку ж осінь.

Туман зранку - найближчими днями буде дощ.

Пішов дощ - до ранньої та холодної осені.

Якщо горобина всипана ягодами, то осінь буде дощовою.

Що не можна робити 21 серпня

Сваритися, лихословити та проявляти злість.

Не варто ходити в гості чи приймати гостей - до конфліктів.

Робити великі покупки чи витрачати значні суми грошей - до фінансових проблем.

Зривати яблука та витирати їх рушником - врожай швидко зіпсується.

Витрачати багато їжі чи припасів - до бідності.

Хто святкує День ангела 21 серпня

Іменини сьогодні відзначають: Павло, Олександр, Марфа.

Які ще свята відзначають 21 серпня