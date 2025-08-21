Праздник 21 августа: почему сегодня нельзя ходить в гости, приметы и традиции

21 августа - особый день в церковном и международном календарях. В Украине и мире отмечают сразу несколько важных праздников, с которыми связаны интересные традиции, запреты и приметы.
Верующие сегодня почитают Фаддея Эдесского, одного из 70 апостолов. По преданию, он решился принять крещение в Иордане после того, как услышал проповедь Иоанна Предтечи в Иерусалиме.
Позже стал служителем Бога и начал выступать с проповедями, благодаря которым к христианству приобщилось немало людей.
В молитвах к апостолу просят о помощи в тяжелых ситуациях, силе и заступничестве.
Церковь также вспоминает преподобного Аврамия Трудолюбивого, который жил в конце XII - начале XIII века.
Он был монахом Киево-Печерского монастыря, который отличался покорностью, скромностью и неутомимым трудом.
Как известно, святого канонизировали в 1643 году, а его мощи хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Молятся святому в трудном положении, в частности те, кто потерял работу.
Также в этот день чтят память мученицы Вассы и ее детей, пострадавших за веру.
В народе праздник получил название Тадеев день. Верующие обращаются к святым с молитвами.
Было принято собирать яблоки и готовить заготовки на зиму. Еще одна традиция - сеять щавель. Считалось, что в этот день он лучше растет.
Сны, увиденные в ночь на 21 августа, могут быть вещими. Также прислушивались к знакам этого дня - они могут подсказать будущее семьи.
Именины сегодня отмечают: Павел, Александр, Марфа.
