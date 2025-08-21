Свято 21 серпня: чому сьогодні не можна ходити в гості, прикмети та традиції
21 серпня - особливий день в церковному та міжнародному календарях. В Україні та світі відзначають одразу декілька важливих свят, з якими пов'язані цікаві традиції, заборони та прикмети.
РБК-Україна розповідає, які свята відзначають 21 серпня, що можна і не варто робити в цей день.
Які церковні свята 21 серпня в Україні
Віряни сьогодні вшановують Фадея Едеського, одного із 70 апостолів. За переказами, він наважився прийняти хрещення в Йордані після того, як почув проповідь Івана Предтечі в Єрусалимі.
Згодом став служителем Бога та почав виступати з проповідями, завдяки яким до християнства навернулося чимало людей.
У молитвах до апостола просять про допомогу у тяжких ситуаціях, силу та заступництво.
Церква також згадує преподобного Аврамія Працелюбного, який жив у кінці XII - на початку XIII століття.
Він був ченцем Києво-Печерського монастиря, який вирізнявся покірністю, скромністю та невтомною працею.
Як відомо, святого канонізували у 1643 році, а його мощі зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.
Моляться святому у скрутному становищі, зокрема люди, які втратили роботу.
Також цього дня вшановують пам'ять мучениці Васси та її дітей, які постраждали за віру.
Народні традиції 21 серпня: що можна робити
В народі свято отримало назву Тадеїв день. Віряни звертаються до святих з молитвами.
Було заведено збирати яблука та готувати заготівлі на зиму. Ще одна традиція - сіяти щавель. Вважалося, що цього дня він краще росте.
Сни, побачені у ніч на 21 серпня, можуть бути віщими. Також прислухалися до знаків цього дня - вони можуть підказати майбутнє родини.
Народні прикмети на 21 серпня
- Ясна і тепла погода в цей день віщує таку ж осінь.
- Туман зранку - найближчими днями буде дощ.
- Пішов дощ - до ранньої та холодної осені.
- Якщо горобина всипана ягодами, то осінь буде дощовою.
Що не можна робити 21 серпня
- Сваритися, лихословити та проявляти злість.
- Не варто ходити в гості чи приймати гостей - до конфліктів.
- Робити великі покупки чи витрачати значні суми грошей - до фінансових проблем.
- Зривати яблука та витирати їх рушником - врожай швидко зіпсується.
- Витрачати багато їжі чи припасів - до бідності.
Хто святкує День ангела 21 серпня
Іменини сьогодні відзначають: Павло, Олександр, Марфа.
Які ще свята відзначають 21 серпня
- Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму - заснований Генасамблеєю ООН у 2017 році.
- Всесвітній день Аватара - саме цього дня у 2009 році вийшов перший трейлер культового фільму режисера Джеймса Кемерона.
- День без косметики та макіяжу - подія, якою жінки закликають цінувати природну красу.
- День поета - свято, яке було започатковане британським філантропом Вільямом Сихгартом у 1994 році з метою відзначити заслуги невизнаних митців.
Вас також може зацікавити:
- Чи буде вихідний у День Незалежності України
- Як назвати дитину у серпні 2025 та кого вітати з Днем ангела
- Навіщо освячувати у храмі продукти та речі.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: церковний календар, сайти "Ближче до Бога" та DayToday.